Kreis Kleve: CDU-Delegierte äußern sich zur Laschet-Wahl

Kreis Kleve Sechs Delegierte aus dem Kreis Kleve konnten ihre Stimmen bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden abgeben. Die Online-Version überzeugte sie.

Mit Spannung saß der am Samstag vor seinem Bildschirm und wartete auf die Bekanntgabe, für welchen neuen CDU-Parteivorsitzenden die insgesamt 1001 Delegierten gestimmt hatten. Dass es am Ende der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geworden ist, kommentiert er so: "Ich bin froh, dass es keine 180 Grad-Abkehr vom Kurs der Kanzlerin geworden ist." Denn aus seiner Sicht sei auch ein Großteil der Bevölkerung der Meinung, dass Angela Merkel eine gute Leistung erbracht habe.

Aber, das sagt Rouenhoff auch: "Jetzt muss ein Schritt nach dem nächsten gemacht werden." Denn die Kanzlerfrage werde erst nach Ostern entschieden und das halte er auch für richtig. "Jetzt liegt erst einmal einige Arbeit vor ihm und vor uns." Dass Laschet die kommenden Wochen und Monaten aber meistern wird, da ist sich Rouenhoff ganz sicher: "Er schafft es, unterschiedliche Persönlichkeiten einzubinden. Das hat er bereits im NRW-Kabinett bewiesen und jetzt ist es wichtig, dass er das auch in der CDU unter Beweis stellt."

Online-Parteitag war ein Erfolg

Insgesamt sechs Delegierte aus dem Kreis Kleve konnten an der Wahl zum neuen CDU-Parteivorsitzenden teilnehmen, neben Rouenhoff auch der . "Wir sechs Delegierten waren sehr beeindruckt, dass alles online so gut funktioniert hat", zeigt er sich begeistert. Und auch in einem anderen Punkt seien sich alle sechs Delegierte einig gewesen: "Wieder einmal hat eine Rede den Parteitag entschieden." So habe Laschet deutlich gemacht, dass die CDU in allen geografischen Bereichen - egal ob Stadt oder Land - eine Volkspartei bleiben muss. "Er hat in die Partei reingesprochen."

Wichtig für Bergmann ist nun vor allem eines: "Es war eine Mehrheitsentscheidung, hinter der nun alle stehen müssen." Dass sich das Wahlergebnis aber auch auf den Kreis Kleve positiv auswirkt, da ist er sich sicher. So sei der aus Aachen kommende Laschet beispielsweise sensibel für Themen aus dem Grenzgebiet, außerdem stünden die Akteure aus dem Kreis Kleve bereits in engem Kontakt mit ihm. Deshalb sein Fazit: "Für uns ist das gut."

