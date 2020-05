Kreis Kleve: Das macht die Krise mit Anonymen Alkoholikern

Peter begrüßt die NRZ herzlich – natürlich mit dem gebotenen Abstand. Er hat auch einen Nachnamen, aber der bleibt unwichtig. Denn Peter ist seit 34 Jahren Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern (AA). Und da ist der Name Programm und für die Glaubwürdigkeit der Gruppen und jedes einzelnen Mitglieds lebenswichtig. Peter erzählt aus seinem Leben als Alkoholiker und macht Mut, den Weg eines trockenen Alkoholikers weiter zu gehen, auch wenn dies in der Corona-Krise und der weitgehenden sozialen Isolation deutlich schwieriger ist.

„Wir sind es gewohnt, in der Gruppe Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu teilen, um selbst nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Die Möglichkeit, diese Ziele im Rahmen eines ,face to face’-Meetings zu erreichen, ist uns jetzt genommen“, erklärt Peter. Für nasse, also noch trinkende Alkoholiker ist es noch viel schlimmer – auch wenn zahlreiche Online-Angebote der AA existieren.

Gespräche von Angesicht zu Angesicht

„Als ich im Januar 1986 meinen Weg zu den Anonymen Alkoholikern fand, da habe ich zwei Jahre lang viermal wöchentlich die Gruppen in Kleve, in Emmerich und in Goch besucht, weil ich den persönlichen Kontakt gebraucht habe. Kontakt zu den Menschen, die aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen von Angesicht zu Angesicht berichtet haben. Das war enorm wichtig für mich“, erinnert sich Peter gut an seine Anfänge als trockener Alkoholiker. „Deswegen weiß ich, wie schwierig die jetzige Situation für viele ist.“

Peter selbst ist ein gestandener Geschäftsmann im (Un-)Ruhestand. Zu seinem ersten AA-Treffen nach Kleve kam er im dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. „Ich wollte ja nicht auffallen und wie ein Alkoholiker aussehen“, verrät er. Heute weiß er längst, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, die Menschen aller Schichten und aus den unterschiedlichsten Berufen treffen kann. Eine Sucht, die man den wenigsten Menschen ansieht und zu der Menschen veranlagt sind – oder eben nicht.

Fünf Jahre extremer Alkoholkonsum

„So war ich schon viel länger Alkoholiker als in den fünf Jahren meines extremen Alkoholkonsums“, vermutet Peter. „Denn ich hatte Minderwertigkeitskomplexe und ich war süchtig nach Anerkennung. Schnell lernte ich, dass ich mit Alkohol enthemmter und erst auch erfolgreicher war.“ So liefen Arbeitsmeetings gut ab, und Peter konnte die Menschen viel einfacher ansprechen. Zu abendlichen Drinks gesellten sich Sekt, Cognac und Co. über den Tag, und schließlich musste morgens schon eine Flasche Cognac dran glauben. „Hinzu kamen etliche andere Drinks. Ich war Pegeltrinker und erst mit zwei bis 2,5 Promille war ich so wie andere im nüchternen Zustand“, berichtet Peter.

Seine Frau litt mit ihm, log für ihn, wenn er betrunken auf dem Sofa lag und andere ihn sprechen wollten. „Alkoholismus ist eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft. Als ich dann endlich bei den Anonymen Alkoholikern ankam, trat meine Frau später in die Angehörigengruppe Al-Anon ein. Dort lernen Angehörige mit der Situation umzugehen und etwas für sich selbst zu tun.“

Das sind die wichtigsten Grundsätze der Anonymen Alkoholiker

Ihm selbst halfen bei den AA vom ersten Tag an die wichtigsten Grundsätze. „Wir kämpfen nicht gegen den Alkohol, wir kapitulieren vor ihm. Den Kampf können wir nicht gewinnen. Den haben wir schon verloren. Wir heben die weiße Fahne und geben uns geschlagen“, erklärt Peter. Dann wird jeder Tropfen Alkohol aus dem Haus verbannt. Erst kommt der körperliche Entzug. „Der tut weh und ist die Hölle“, weiß er. „Aber viel schwieriger ist das Wiedererlangen der geistigen Gesundheit.“

Peter hat das geschafft. Aber er ist schlau genug, den wichtigsten Grundsatz der AA nicht zu vergessen und täglich neu zu leben: „Nimm dir nicht vor, ein ganzes Leben alkoholfrei zu bleiben. Sag nur: Heute bleibe ich trocken. Und morgen ist ein neues Heute.“ Das „trockene Heute“ hat Peter immerhin schon mehr als 12.400 Mal erlebt (34 Jahre). Und das verdient Respekt. „Ich bin nicht stolz auf mich“, sagt Peter, „aber ich empfinde eine große Dankbarkeit. Ich spreche auch nicht mehr von Problemen, die ich habe, sondern von Aufgaben.“ Und die können gelöst werden. Jeden Tag aufs Neue.

Zusätzliche Online-Meetings finden statt

Auch in kontaktarmen Corona-Zeiten betreiben die Anonymen Alkoholiker ihre schon lange regelmäßig stattfindenden Online-Meetings, die auf der Internetseite anonyme-alkoholiker.de gelistet sind. Aufgrund der jetzigen besonderen Situation sind temporär zahlreiche zusätzliche Online-Meetings aus dem Boden gestampft worden – teils über Skype, über Zoom oder als reine Telefonmeetings.