Kreis Kleve: Das Theodor-Brauer-Haus benennt sich um

Das TBH, Theodor-Brauer-Haus e.V., bekommt einen neuen Namen. Was bisher der Untertitel war, rückt nun in den Mittelpunkt: Berufsbildungszentrum Kreis Kleve: BBZ Kreis Kleve. Auch innerhalb der Einrichtung wird umstrukturiert. Die NRZ stellt ab heute in einer kleinen Serie Ausschnitte aus den vielseitigen Aufgabenfeldern vor.

„Die Betriebsleitungen werden neu aufgestellt und neu sortiert“, beschreibt Astrid Vogell, seit Februar Geschäftsführerin (zuvor Mitglied der Geschäftsleitung mit Bernd Pastoors). Das BBZ bekommt den Slogan: „Zukunft gestalten“, jeder habe die Möglichkeit dazu, so Vogell.

Die größte Berufsbildungseinrichtung im Kreis Kleve

Astrid Vogell. Foto: Erwin Pottgiesser / WAZ FotoPool

Mit 15 Standorten ist es die größte Berufsbildungseinrichtung im Kreis Kleve. Es ist wichtiger Träger für Kinder- und Jugendhilfe, Berufsorientierung und Ausbildung, Erwachsenenbildung und Integration in Geldern, Goch, Kleve, Emmerich bis Rees. Die Integra gGmbH in Geldern, die seit 2008 zum TBH Kleve gehört, wächst nun mit ihrer Liquidierung unter neuem Namen mit dem BBZ zusammen.

Auftraggeber des BBZ sind meist Kommunen und Arbeitsagenturen, das Land NRW, das Landesjugendamt sowie die örtlichen Jugendämter, der Bund und die EU. Unternehmen vor Ort nutzen es für überbetriebliche Ausbildungen oder Qualifizierungen in den Werkbereichen Elektro, Gastronomie, Hauswirtschaft, Kosmetik und Körperpflege, Metall, Holz, Lager und Handel.

Neue Arbeitsaufteilung für die Bereichsleiter

Sieben Bereichsleiter/innen arbeiten künftig standortübergreifend. Nadja Brauer ist zuständig für Kinder und Jugend, finanziert durch Jugendämter, aktiv in der Schulsozialarbeit, in der Quartiers-Entwicklung der Klever Südstadt sowie in der Bildungsberatung, listet sie auf. Axel Schmieding ist ihr Kollege in der Jugendwerkstatt Geldern und gestaltet das Deeskalationsprogramm für Schulen.

Katja Köster wird ab nächste Woche zum Team gehören in der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung. „Ich bin froh, wieder zurück in die Praxis zu dürfen“, sagt Köster, die zuvor an der Hochschule Arnheim/Nimwegen in der Ausbildung Social Work tätig war.

Hilfe für Benachteiligte auf dem Arbeitsmarkt Kreis Kleve. Der Namensgeber der Bildungseinrichtung, Theodor Brauer, wurde 1880 in Kleve geboren. Er war katholischer Sozialethiker, Vertreter der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, wurde 1908 zum Geschäftsführer der christlichen Gewerkschaftsbewegung berufen. Tätigkeit als Professor für Nationalökonomie an der TH Karlsruhe, Direktor des Kölner Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften. Theodor Brauer war ein erklärter Gegner des Nationalsozialismus. Er emigrierte 1937 in die USA, lehrte am das katholischen College of St. Thomas bis zu seinem Tod 1942 Nationalökonomie. Auf Theodor Brauer gehen die Begriffe der „regulativen“ und „spekulativen“ Lohnpolitik zurück, die bis heute ein Bestandteil der Lehre sind. Zur Zeit der Gründung des TBH in Kleve vor 45 Jahren wurde immer deutlicher, dass gerade die Benachteiligten und Schwächeren der Gesellschaft Hilfe beim Einstieg in ein betriebliches Umfeld benötigten. Das Theodor-Brauer-Haus als gemeinnützige Non-Profit-Organisation bot Qualifizierungen, Ausbildungen und Umschulungen. Das jetzt umbenannte BBZ beschäftigt mittlerweile rund 170 Mitarbeitende in den Professionen als Sozialpädagogen, Lehrer, Ausbilder, Job-Coaches sowie Fachkräfte im Bereich der Verwaltung. 1993 hatten Kreis und Stadt Kleve ihre Mitgliedschaft beschlossen. Erster Standort des TBH war in der Gutenbergstraße in der Klever Oberstadt. Mit wachsendem Bedarf an unterstützenden Angeboten zog es Anfang der 80er Jahre zur Briener Straße in Kleve. Es folgte die geografische Ausweitung nach Emmerich und später nach Rees. 2008 wurde die Integra gGmbH in Geldern als zusätzlicher Standort übernommen. In 2019 kam Standort Goch hinzu. Seit 25 Jahren bearbeitet das TBH außerdem grenzüberschreitend Themen des euregionalen Arbeitsmarktes mit Kollegen aus den Provinzen Gelderland und neuerdings auch in Noord-Limburg. Viele Aufgaben und die Werkstätten werden künftig im Neubau auf dem Gelände hinterm Bahnhof Kleve an der Riswicker Straße zusammengefasst. Baubeginn soll noch in diesem Sommer sein. Das SOS Kinderdorf ist bei vielen Bildungsmaßnahmen Kooperationspartner. Das alte Logo wurde modernisiert. Es bleiben stabile, tragende Säulen unter einem schützenden Dach.

Dietmar Stalder führt in Rees Flüchtlinge in Alphabetisierungskursen, Deutsch-Sprachkursen bis zur B1-Qualifikation, begleitet sie auf den Arbeitsmarkt oder ins Studium: „Coach me“. „In Verbindung mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Kleve und dem Kreissportbund führen wir sie an den Arbeitsmarkt heran“, sagt er.

Langzeitarbeitslose für den Arbeitsmarkt aktivieren

Oliver Kuse ist der Mann aus der Erwachsenenbildung, zusammen mit der Hochschule Rhein-Waal. „Ein großer Bereich ist die Aktivierung von Langzeitarbeitslosen, dass sie wieder Struktur erlernen“, beschreibt er. Perspektivisch wird Oliver Kuse auch Verwaltung und Digitalisierung des BBZ organisieren. „Das ist eine Querschnittsaufgabe“, sagt Astrid Vogell, Die nötigen Online-Schulungen während der Corona-Krise habe auch beim BBZ „die Digitalisierung voran schreiten lassen“, sagt sie. Auf den sich wandelnden Arbeitsmarkt reagiert das BBZ seit 2019 mit einer neuen Außenstelle in Goch, in der digitale Kompetenzen gestärkt werden.

Ob die Corona-Krise den jungen Leuten aus dem Berufsbildungszentrum künftig den Schritt in die Arbeitswelt erschwert, „wird sich wohl erst im nächsten Jahr widerspiegeln“, ahnt Nadja Brauer. „Bereits jetzt haben wir aber viele Bewerbungen von Menschen, die aktuell eine Kündigung erhielten“. Auch seien die Betriebe zurückhaltender, neue Azubis anzunehmen. Dabei bietet das BBZ aber auch Unternehmen Vermittlungshilfen.

Euregionales Training für Deutsche und Niederländer

Euregionales Training für deutsche und niederländische Langzeit-Arbeitssuchende steuert Klaus Verburg von Kevelaer und Gennep aus.

Guido Janßen ist von Rees aus im ganzen BBZ-Hause zuständig für Arbeitssicherheit. „Ich habe seit 15 Jahren die alten und die neuen Strukturen beim TBH kennen gelernt“. Den Wandel finde er „spannend. Ich bin froh, mit an Bord zu sein.“