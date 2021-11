Kreis Kleve: Dieb wurde mit polnischem Haftbefehl gesucht

Kleve/Emmerich. Der Bundespolizei ist auf der Autobahn A3 am Grenzübergang ein 28-jähriger Pole ins Netz gegangen, den die polnischen Behörden in Katovic suchten.

Der Bundespolizei ist auf der Autobahn A3 am Grenzübergang Elten ein 28-jähriger Pole ins Netz gegangen, den die polnischen Behörden in Katovic mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Diebstahl suchten.

Am Donnerstagnachmittag, 4. November, gegen 17.10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei den Mann nach der Einreise aus den Niederlanden, der in einem in Kleve zugelassenen BMW 530d am Steuer saß. Neben den Haftbefehl lagen zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft in Koblenz wegen Diebstahl vor. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und am dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve vorgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland