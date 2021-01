Kreis Kleve: Digitale Anmeldung am Berufskolleg

Beratungslehrer Bernd Köhne vom Berufskolleg Kreis Kleve führt jetzt Anmeldegespräch via Videokonferenz durch. Damit hat das Berufskolleg gute Erfahrungen gemacht. Schüler und Eltern sind auf dem heimischen Sofa oder am Küchentisch oft entspannter.

Kreis Kleve. Das Berufskolleg Kleve gibt Informationen digital und auch individuelle Beratungen laufen per Videokonferenz. Weil der Infotag ausfiel.

„Unsere Vielfalt, Ihre Chance!“ nach diesem Leitsatz finden junge Menschen auf dem Weg in die berufliche Zukunft im Kreis Kleve am größten Berufskolleg in NRW eine Unterstützung – egal ob in der dualen Ausbildung, bei der Verbesserung des Schulabschlusses oder auf dem Weg zum Abitur. Den Überblick über die fast 60 verschiedenen Bildungsgänge zu erlangen, ist für Außenstehende oft schwierig. Daher steht seit vielen Jahren ein kompetentes Beratungsteam für persönliche Gespräche zur Verfügung. Es hilft bei der Wahl des richtigen Bildungsganges und klären alle Fragen rund um Zugangsvoraussetzungen, Abschlüsse und Perspektiven. Auch während der aktuellen Pandemie verzichtet das Berufskolleg Kleve nicht darauf.

„Die berufliche Ausrichtung des Bildungsganges und die persönlichen Interessen müssen zusammenpassen. Individuelle Beratung sichert die Entscheidung ab und erhöht die Aussichten auf Erfolg“, sagt Heide Wieting, Koordinatorin der Beratung und Schulsozialarbeit am Berufskolleg Kleve.

Digitale Beratungsgespräche per Videokonferenz

Normalerweise beginnt die Arbeit des Beratungsteams im November mit dem großen Info-Tag. Dieser musste corona-bedingt ausfallen. Um die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen sowie deren Eltern zu erreichen, entschied sich das Kollegium für einen digitalen Weg:

Zunächst registrieren sich Bewerber online über die Homepage des Berufskolleg. Danach erfolgt ein individuelles Beratungsgespräch in Form einer Videokonferenz. Die Anmelde- und Beratungsphase wird bis in den Sommer hinein möglich sein. „Solange noch kein Ausbildungsplatz sicher ist, sollten sich alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen um einen Schulplatz als Alternative kümmern“, sagt Wieting.

Sie rät, sich auf jeden Fall online am Berufskolleg zu registrieren, auch wenn die Entscheidung für einen Bildungsgang noch nicht feststeht. „Dafür gibt es ja die individuellen Beratungsgespräche nach der Registrierung. Hier wird besprochen, wie die Laufbahn am Berufskolleg im Einzelfall verlaufen könnte. Die Durchlässigkeit des Systems Berufskolleg führt dabei immer wieder zu erstaunten Reaktionen“, erklärt Wieting. Beratungslehrer Bernd Köhne vom Berufskolleg Kreis Kleve erlebt, dass beim Anmeldegespräch via Videokonferenz Schüler und Eltern auf dem heimischen Sofa oder am Küchentisch oft entspannter sprechen.

Besuche in abgehenden Schulen

Auf der Homepage gibt es viele Informationen: Neben ausführlichen Beschreibungen der verschiedenen Bildungsgänge hat das Kollegteam informative Kurzvideos produziert und Statements von Schülerinnen, Lehrerinnen und Ehemaligen mit der Kamera aufgenommen. „Wir hoffen so, alle Sinne anzusprechen und die Eindrücke, die Interessenten beim Info-Tag bekommen, so trotzdem vermitteln zu können“, sagt Wieting.

Parallel zu der digitalen Darstellung versucht das Beratungsteam auch direkten Kontakt mit Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen herzustellen. Im Herbst haben sie 120 Schülerinnen und Schüler der Karl-Kisters-Realschule über das Angebot am Berufskolleg informiert und individuelle Fragen beantwortet. „Die Karl-Kisters-Realschule arbeitet seit Jahren sehr konstruktiv mit uns zusammen. Der Anschlussweg der Schülerinnen und Schüler wird thematisiert und beim Übergang geholfen. Gerade jetzt ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig“, sagt Beratungslehrer Bernd Köhne.

Auf ihn und seine Kolleginnen kommt 2021 viel Arbeit zu, doch sie sehen das positiv: „Wir haben die Situation genutzt, um unseren Anmelde- und Beratungsprozess zu überdenken und nun einen serviceorientierten, guten Weg gefunden, ohne auf individuelle Beratungsgespräche verzichten zu müssen. Das war für mich das Wichtigste, denn an erster Stelle steht immer das Ziel, den passenden Weg für jede Schülerin und jeden Schüler zu finden.“

Informationen zum Bildungsangebot und zur Anmeldung gibt es unter www.berufskolleg-kleve.de

Informationen zum System Berufskolleg:

Teilzeit: Am Berufskolleg Kleve werden rund 2500 Auszubildende im Dualen System an ein bis zwei Tagen pro Woche unterrichtet.

Vollzeit: Wer keine Ausbildung absolvieren möchte oder keinen Ausbildungsplatz findet, kann am Berufskolleg Kleve jeden Schulabschluss erwerben – vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife. Auch hier gibt es jedes Jahr fast 2500 Vollzeitschüler*innen.

Schwerpunkte: Neben dem Schulabschluss erwerben alle Schüler*innen des Berufskolleg berufliches Wissen in einen dieser Schwerpunkte: Gesundheit & Ernährung, Sozialwesen, Technik oder Wirtschaft & Verwaltung.

Beratungslehrer Bernd Köhne führt jetzt Anmeldegespräch via Videokonferenz durch. Damit hat das Berufskolleg gute Erfahrungen gemacht. Schüler und Eltern sind auf dem heimischen Sofa oder Küchentisch oft entspannter. (Foto von Johannes Menrath)