Kreis Kleve: Digitale Tanzparty im eigenen Wohnzimmer

Kreis Kleve. In der Corona-Krise gibt’s im Kreis Kleve eine Feier-Alternative. Unter anderem vom Dach des Rilano Hotels erklingt ein dreistündiges DJ-Set.

Die massenhaften Absagen fast sämtlicher Großveranstaltungen in ganz Deutschland betreffen natürlich auch die Events im Kleverland stark. Ob Schützenfeste, Kirmesfeiern, Tanzveranstaltungen – nichts geht mehr in Zeiten des Corona-bedingten Lockdowns. Gerade in diesem Jahr würden viele Kreis Klever nur zu gerne mit Freunden und Bekannten gemeinsam, ganz nah und fröhlich in den Mai tanzen. Das bleibt ein Traum. Aber doch nicht ganz.

Wenn auch ein Feiern von Angesicht zu Angesicht derzeit nicht machbar ist, so ist doch eine digitale Party möglich. Denn die Klever Veranstaltungsagentur Kle-Event lädt genau dazu ein, zum Pandemie-freundlichen Tanz in den Mai. „Wir feiern eine Riesen-Party und (dis)-tanzen“, kündigt Nathalie Karnau vom Kle-Event-Team für Donnerstag, 30. April, an.

Und das läuft so ab: „Zusammen mit unseren langjährigen Partnern, der Gocher Firma Magic Sound Veranstaltungstechnik Dominik Loock und dem Klever Party-Urgestein DJ Carlos Dee Lite planen wir ein dreistündiges DJ-Set, mit dem jeder sich die Party ins eigene Wohnzimmer holen kann – ganz einfach per Livestream.“ Die Gocher Firma Magic Sound Veranstaltungstechnik ist vielen bekannt aus dem Klever Karnevals-Festzelt und auch vom Oktoberfest.

Partyzeit von 21 bis 24 Uhr

Die digitale Party wird von 21 Uhr bis Mitternacht laufen und kann über einen Link ganz einfach per Kle-Event-YouTube-Kanal, Twitch (eine noch nicht ganz so bekannte Plattform) oder über die Klever Oktoberfest-Facebook-Seite gestreamt werden. Ein Leckerbissen für Mitfeiernde: Jeder kann live dabei sein und sein Video vom Feiern aus dem Wohnzimmer per WhatsApp einsenden und dann ebenfalls direkt im Stream erscheinen.

Für den Ort hat sich Kle-Event etwas Besonderes ausgedacht: „Gestreamt wird unter anderem vom Rooftop des Rilano Hotel Kleve City, und so wird der wunderschöne Sundowner-Ausblick inklusive Schwanenburg gleich mitgeliefert“, freut sich Nathalie Karnau auf das Event. DJ Carlos Dee Lite wird ebenfalls auf der Dachterrasse die (Dis)-Tanzparty anheizen. Magic Sound baut in der eigenen Eventhalle auf und kümmert sich auch um die Beleuchtung auf der Dachterrasse des Rilano Hotels. Dort befindet sich Indoor die Schaltzentrale. „Wir hoffen natürlich jetzt noch auf wirklich gutes Wetter, damit wir einen schönen Sonnenuntergang mitnehmen können“, so Karnau.

Klever Oktoberfest ist noch nicht abgesagt

Die Aktion soll den Zusammenhalt der Klever in Zeiten der Distanz stärken und signalisieren: „Wir feiern zusammen und bleiben trotzdem gesund!“ Da kann es natürlich auch sein, dass etwas Ähnliches anstelle des beliebten Oktoberfestes in Kleve auf die Beine gestellt wird. „Aber es ist noch nichts entschieden. Das wäre jetzt zu früh, um hier das Fest abzusagen“, erklärt Karnau auf NRZ-Anfrage. „Das Münchner Oktoberfest ist ja eine ganz andere Nummer, mit vielen internationalen Gästen. Da werden schon drei Monate vorher die Zelte aufgebaut. Deswegen erfolgte dort die Absage so zeitig. Damit ist das Klever Oktoberfest nicht vergleichbar und da haben aktuell noch nichts entschieden.“

Alle Infos zum Livestream gibt’s unter www.Kle-event.de und auf der Klever Oktoberfestseite.