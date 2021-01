Kreis Kleve: „Digitaler Musikunterricht ist eine Chance“

Kreis Kleve Seit Ende November ist Frigge Wiederhold-Walter neue Regionalleiterin der Musikschulen des Kreises Kleve (KMS) für den Nordkreis.

Seit Ende November ist Frigge Wiederhold-Walter neue Regionalleiterin der Musikschulen des Kreises Kleve (KMS) und zuständig für den Nordkreis. Ihre ersten Wochen in diesem Amt waren geprägt von der Corona-Pandemie, in der es keinen Präsenzunterricht gab und gibt. Der Instrumentalunterricht wird jedoch online weitergeführt – und dies hat, wie sie berichtet, neue Perspektiven eröffnet.

Frau Wiederhold-Walter, welche Aufgaben hat eine Regionalleiterin der KMS und seit wann gibt es dieses Amt?

Frigge Wiederhold-Walter: Früher gab es bei der KMS einen Schulleiter und zwei Stellvertreter. Einer betreute den Nordkreis mit den Kommunen Kleve, Bedburg-Hau, Emmerich, Goch, Kalkar, Kranenburg, Rees und Uedem. Der andere Stellvertreter war für die Südkreis-Gemeinden Geldern, Kerken, Kevelaer, Issum, Straelen, Rheurdt, Wachtendonk und Weeze zuständig. Jetzt ist es so organisiert, dass Thomas Löffler als Stellvertreter der Schulleiterin Anne Giepner gleichzeitig als Regionalleiter Süd fungiert, und ich habe die Regionalleitung Nord übernommen. Ich finde das eine gute Lösung und klare Aufteilung. Es gehört zu meinen Aufgaben, den Lehrern zur Seite zu stehen. Ich stehe auch im Kontakt mit Eltern und Schülern. Außerdem organisiere ich die Kommunikation mit den Schulen, die an unserem „jeki“-Angebot teilnehmen.

Was ist „jeki“ genau?

„Jeki“ ist die Abkürzung für „Jedem Kind ein Instrument“. Es ist ein zweijähriges Unterrichtsangebot für Grundschüler der zweiten und dritten Klassen. Im ersten Jahr führt ein Lehrer aus der Musikschule zusammen mit einem Grundschullehrer die Kinder an die Musik heran. Das ist sozusagen das „Fundament“. Es werden auch schon die verschiedenen Instrumente vorgestellt. Im zweiten Jahr können die Kinder beginnen mit dem Instrument, das sie sich ausgesucht haben. Ein KMS-Lehrer unterrichtet die Kinder anschließend dann in Kleingruppen in der Grundschule.

Konnte „jeki“ stattfinden in den vergangenen Monaten?

Nein, das musste leider ausfallen wegen der Pandemie. Wegen Corona konnten wir gar keinen Gruppenunterricht durchführen, aber wir haben den Instrumentalunterricht mit den Einzelschülern online weitergeführt. Das hat hervorragend geklappt.

Wie lief das genau ab?

Musikschule – das ist ja eher was Traditionelles. Aber wir haben es digital umgesetzt und sofort waren Schüler wie Lehrer mit Feuereifer dabei. Die Schüler haben viel Spaß daran, allein die Begrüßungen im Team-Chat sind immer fröhlich. Natürlich haben wir zunächst die Eltern gefragt, nicht alle haben „ja“ gesagt. Per Video zu unterrichten ist auch für die Lehrer was ganz Neues. Aber es gelingt. Und es macht allen spürbar viel Freude, auch zum Beispiel Musikbeiträge per Video zu erstellen. Unser Weihnachtskonzert, das aus ganz vielen verschiedenen Beiträgen besteht, kam richtig gut an bei Eltern und Schülern. Der Vorteil beim Video ist ja auch: man kann es wiederholen und besser machen. Wenn man aber „live“ vorspielt ist man manchmal nicht so zufrieden mit sich und muss das dann so hinnehmen. Überhaupt finde ich, dass die Auseinandersetzung mit der Video-Technik die Persönlichkeit bildet. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ soll ja auch digital durchgeführt werden. Die Schüler können so ergebnisorientierter arbeiten.

Also könnte man diese Arbeitsweise auch nach Corona nutzen?

Auf jeden Fall, allerdings in einem anderen Kontext. Der Präsenzunterricht ist gerade in der Musik nicht zu ersetzen. Die digitalen Medien aber sind eine Chance, den Unterrichtsraum zu verlassen und öffentlich zu werden. Das unterstützt die gesellschaftlichen Trends wie Selfies und der Möglichkeit sich öffentlich zu präsentieren. Dadurch, dass wir Beiträge und demnächst Konzerte online stellen, erreichen wir ein breiteres Publikum. Alles geschieht natürlich stets mit der Zustimmung der Eltern.

Wie kamen Sie selbst zur Musik und was verbindet Sie mit der Kreismusikschule?

Ich kam 1971 im Alter von zehn Jahren zur Kreismusikschule, mein Instrument war und ist die Querflöte. Ab 1982 habe ich unterrichtet, schon während meines Musik-Studiums in Wuppertal, einem Standort der Musikhochschule Köln. Ich bin mit der KMS aufgewachsen, habe dann Querflöte unterrichtet, musikalische Früherziehung gemacht, die Freitagskonzerte organisiert und die Kammermusik gepflegt. Dass ich jetzt Regionalleiterin bin, ist ein fast nahtloser Übergang, denn ich bin einfach eng mit der Schule verbunden.

Was fasziniert Sie an der Querflöte und wie kamen Sie zu diesem Instrument?

Bei uns zu Hause wurde viel musiziert. Mein Opa war Musiker und unterrichtete Geige, Klavier und Blockflöte. Mit anderen zusammen wurde Kammermusik gemacht und ich weiß heute noch ganz genau, wie ich als Drei- oder Vierjährige zuhörte und ganz fasziniert war. Da war ein Querflötist, der saß im Rollstuhl, und ich dachte: „Der kann nicht laufen, aber spielt so schön auf der Querflöte.“ So habe ich mir später genau dieses Instrument ausgesucht, die Musik, die ich damals gehört habe, hat mich geprägt.

Die Fragen stellte Antje Thimm

Wiederhold-Walter hat das Orchester-Diplom

Wiederhold-Walter studierte Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Köln und erwarb das Diplom für Orchester. Schon früh beschäftigte sie sich mit musikalischer Früherziehung. Sie spielt auch Klavier. Sie lebt mit ihrer Familie in Bedburg-Hau und hat vier erwachsene Kinder.