Kreis Kleve: Diskussion um Wasserschutzgebiete

Kreis Kleve Die SPD im Kreistag hat eine Resolution auf den Weg gebracht, die die Landesregierung auffordert, am Abgrabungsverbot festzuhalten.

Wasserschutzgebiete genießen beim Gesetzgeber einige Privilegien. Auch beim Thema Abgrabungen, etwa von Sand oder Kies. Die bisher gültige Regelung des Landeswassergesetzes zur Bodenschatzgewinnung wurde 2016 eingeführt und enthält ein grundsätzliches Verbot von Abgrabungen. Genau dieses grundsätzliche Verbot will die Landesregierung nun streichen. Damit stößt sie auf Kritik, auch bei den Sozialdemokraten im Kreis Kleve.

„Wir sagen: Hände weg von unseren Wasserschutzgebieten“, erklärt Jürgen Franken, Chef der SPD-Kreistagsfraktion. Zwar habe es auch bisher Möglichkeiten von Ausnahmen des Verbots gegeben – und die Politik dürfte auch in Zukunft äußerst restriktiv bei Abgrabungen in Wasserschutzgebieten handeln. „Wir wollen aber von vorne herein gar keine Einfallstore schaffen“, sagt Franken.

Daher hat die SPD eine Resolution auf den Weg gebracht, die besagt, dass der Klever Kreistag die Landesregierung dazu auffordern soll, das Abgrabungsverbot aufrecht zu erhalten. „Mit der Streichung des Verbots der Gewinnung von Bodenschätzen in allen Schutzzonen von Wasserschutzgebieten werden Trinkwassergewinnung und Abgrabungen in Konflikt zueinander gebracht“, heißt es in der schriftlichen Begründung. Dabei zitiert die SPD eine Studie des Wasserverbundes Niederrhein, nach der Abgrabungen in den Schutzgebieten Risiken für die Trinkwassergewinnung bergen würden. „Auch hierzulande kann das Trinkwasser knapp werden. Die letzten Sommer samt der Dürren haben dies eindrücklich bewiesen“, sagen die Sozialdemokraten.

Anders sieht das die Initiative „Zukunft Niederrhein“, hinter der Sand- und Kiesunternehmen der Region stehen. „Es steht auch für uns als Initiative außer Frage, dass der Schutz des Trinkwassers am Niederrhein eine hohe Priorität haben muss“, heißt es in einem offenen Brief an die Kreistagsmitglieder und Landrätin Silke Gorißen. „Daran wird auch die geplante Überarbeitung des Landeswassergesetzes in NRW nichts ändern.“ Die Gesetzesänderung führe lediglich zu einer Verschiebung der Überprüfung in das Genehmigungsverfahren, also hin zu den Fachbehörden. „Es wird also in jedem Fall geprüft, ob eine mögliche Rohstoffgewinnung den Gewässerschutz in irgendeinem Maße beeinträchtigt“, heißt es von den abbauenden Unternehmen. Mit der geplanten Gesetzesänderung passe man sich auch nur den geltenden Regeln in allen anderen deutschen Bundesländern an. „Die angeblich drohende Trinkwasserknappheit hat mit der hier geschilderten Thematik nichts zu tun“, heißt es in dem offenen Brief. „Für den Trinkwasserschutz wird die Landesregierung zudem eine landesweite Wasserschutzgebietsverordnung erlassen.“ Darin sollen dann strenge Vorgaben für die einzelnen Schutzzonen stehen.

Auch die FDP im Klever Kreistag will eine Resolution zum Thema auf den Weg bringen. Die geht nicht so weit wie die der SPD – und knüpft bei der Wasserschutzgebietsverordnung an, von der auch die Sand- und Kiesunternehmen sprechen. Die FDP-Resolution besagt, dass der Kreis vom Land fordern soll, die Aufhebung des Abgrabungsverbotes an das Inkrafttreten der geplanten Verordnung zu koppeln und darin einen hohen Schutzstandard zu verankern. „Wir verstehen im Kreis Kleve die Zielsetzung der Landesregierung, einen Sonderweg abzuschaffen und ein hohes Schutzniveau für Trinkwasser zu gewährleisten“, heißt es in der Begründung. „Wir wollen aber verhindern, dass es einen rechtsfreien Übergang zwischen der alten und der neuen Regelung gibt“, erklärt Ralf Klapdor. Der FDP-Fraktionsvorsitzende sagt, dass die hohen Wasserschutzstandards angesichts der vergangenen trockenen Jahre Priorität haben müssen. Auch bestehe im Kreis Kleve Einigkeit darüber, dass man eine restriktive Abgrabungspolitik propagiert. „Die angesprochene Neuregelung wird den Umfang des Rohstoffabbaus nicht erhöhen, jedoch im Einzelfall besser verträgliche Abbauregelungen ermöglichen“, sagen die Liberalen.

Zwei Resolutionen und ein offener Brief liegen dem Kreistag also als Diskussionsgrundlage vor. Wann und wie darüber debattiert werden kann, ist noch offen. Am Donnerstag tagt wegen der Corona-Pandemie statt des Kreistags der Kreisausschuss mit im Vergleich deutlich kleinerer Besetzung (siehe Bericht Seite C2). Er hat Befugnisse vom Kreistag übertragen bekommen, stimmt aber nur über unstrittige Themen ab. Dementsprechend stehen die Resolutionen über die Abgrabungen nicht auf der Tagesordnung. Politisch beachtlich ist in jedem Fall, dass sich mit SPD und FDP zwei Parteien gegenüberstehen, die sich vor Beginn der Kreistagsperiode zu einer Listenverbindung zusammengeschlossen haben. „Für bestimmte Dinge treten wir auch als Listenverbindung auf“, sagt SPD-Fraktionschef Jürgen Franken. „Jeder hat aber natürlich auch weiterhin seine eigenen Inhalte.“