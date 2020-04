Kreis Kleve: Eis gibt es zum Mitnehmen – aber nur verpackt

Kreis Kleve. An den sonnigen Ostertagen muss man nicht auf sein Speiseeis verzichten. Zahlreiche Eisdielen bieten einen Verkauf am Fenster.

Das sommerliche Wetter lockt die Eishungrigen aus der heimischen Isolation und die meisten Eisdielen haben auch geöffnet. Aber erlaubt ist überall nur der Tür- bzw. Fensterverkauf. Die Eiscafés dürfen keinesfalls betreten werden. Familie Bortoluzzi hat erst seit dem 3. April wieder geöffnet und macht auch im Internet auf der Homepage des Weezer Eiscafés Alpago darauf aufmerksam: „Abstand halten, Verkauf nur an der Tür, das Eis darf nicht vor der Eisdiele und nicht im Umkreis des Eiscafés verzehrt werden…“ heißt es auf der Homepage. Regeln, die in diesen Wochen überall gelten, wenn man Eis verkaufen oder auch kaufen möchte.

Ob das Panna & Cioccolato Eiscafé in Nütterden, das La Gondola in Kranenburg, das Gocher Italia – überall darf die kalte Köstlichkeit nur in Bechern und an der Tür oder ab Fenster verkauft werden. In Goch haben von den drei Eiscafés in Goch allerdings zwei geschlossen. Geöffnet für das „Eis to Go“ ist zur Zeit nur das Eiscafé Italia in der Weberstadt an der Voßstraße 21.

In Kalkar gibt es einen Fensterverkauf

In Kalkar wartet auch das Team des Eiscafes Venezia am historischen Marktplatz auf Gäste. „Bei uns gibt es nur den Fenster-Verkauf und das bestellte Eis wird gut verpackt in Bechern heraus gegeben. Hörnchen dürfen wir nicht verkaufen. Gegessen werden darf das Eis auch nicht in unserem Umfeld, sondern nur außerhalb eines 50-Meter-Kreises um unser Café herum“, erklärt das Team des venezianischen Eisspezialisten..

Die 50-Meter-Regel gilt überall. Allerdings darf in den Klever Eisdielen auch noch Eis im Hörnchen verkauft werden, wie beispielsweise an den für das „Eis-to-Go“ geöffneten Eisdielen Cortina an der Hoffmannallee und das Primavera an der Emmericher Straße, um nur einige Beispiele zu nennen. Und in allen Eiscafés und Eisdielen, die geöffnet haben, kann telefonisch auch vorbestellt werden. (age)