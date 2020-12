Kreis Kleve: Feuerwehr aktiv, von Impfzentrum bis Waldbrand

Kreis Kleve. Die Fertigkeiten der Feuerwehrleute seien ähnlich wie beim Fahrradfahren: einmal erlernt, fährt man auch nach längerer Pause gleich los

„Für die Feuerwehr gibt es keinen Lockdown“, blickt Kreisbrandmeister Reiner Gilles kurz vor dem Jahreswechsel auf die vergangenen zehn Monate zurück, die nicht nur annähernd alle Bereiche des öffentlichen Lebens beeinflusst, sondern auch stark eingeschränkt haben. „Denn brennt ein PKW oder steht ein Haus in Flammen, ganz egal, wo die Bevölkerung unsere Hilfe braucht, die Feuerwehr rückt aus“, erklärt der Chef der über 2500 freiwilligen Männer und Frauen im Kreis Kleve. Sie eilen ehrenamtlich auch bei jedem schweren Verkehrsunfall, so wie am ersten Weihnachtstag in Straelen-Herongen, zur Einsatzstelle.

„Die Bürgerinnen und Bürger können sich stets auf die Hilfe ihrer Feuerwehr verlassen“, unterstreicht der 59jährige noch einmal in aller Deutlichkeit deren Einsatzbereitschaft. Das gelte ohne Zweifel auch in dieser außergewöhnlichen Zeit, die die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich erschwere und vor große Herausforderungen stelle. „Auch wenn wir vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf Übungsabende verzichten müssen, steht unumwunden fest, dass jeder Einzelne sein Handwerk versteht und im Einsatzfalle ein Rädchen ins andere greift“, versichert Gilles.

Er hebt die Schlagkraft der Ehrenamtler im Bedarfsfall hervor. Der Fertigkeiten seien ähnlich dem Fahrradfahren: einmal erlernt, könne auch nach längerer Pause gleich losgefahren werden. Schließlich stehe die Feuerwehr auch dafür ein, Probleme zu lösen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und auch gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen Ziele zu erreichen.

Bestes Beispiel seien unter anderem die Mitwirkung und zahlreichen Unterstützungsleistungen bei der Einrichtung des Impfzentrums in den Räumlichkeiten des Wunderlandes in Kalkar. Doch haben die Feuerwehren nicht nur die Ereignisse um die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten beschäftigt.

Auch das Thema der Waldbrandgefahr stehe nach dem dritten Sommer mit seiner extremen Trockenheit in Folge ganz oben auf der Agenda der Brandbekämpfer. Daher werde im Kreis Kleve auch die Zusammenarbeit der örtlich zuständigen Feuerwehren mit den Forstverwaltungen vorangetrieben, um beispielsweise die Früherkennung von Wald- und Flächenbränden und die damit verbundene Sicherstellung der Wasserversorgung weiter auszubauen. Hochleistungspumpen zur Wasserförderung und den Einsatz von Außenlastbehältern zum Wassertransport durch Hubschrauber würden die Waldbrandbekämpfung bereits erheblich verbessern, ist sich der Kreisbrandmeister sicher. Er hat auch Schulungen im Hinblick auf die Waldbrandbekämpfung im Auge, um im Schadensfall wirkungsvoll agieren zu können, wozu auch die persönliche und technische Ausstattung gehöre.

Jedoch sei auch die beste Ausstattung völlig wertlos, wenn sich nicht genügend Menschen finden, die sich rund um die Uhr um die Sicherheit der Bevölkerung kümmerten, so der Kreisbrandmeister abschließend. Dabei schließe er neben den ehrenamtlichen auch die hauptamtlichen Kräfte ein. Gemeinsam mit ihnen wünscht Reiner Gilles den Bürgern im Kreis Kleve zum Jahreswechsel "alles erdenklich Gute, dass sie auf sich und aufeinander aufpassen und allesamt gesund bleiben".