Kreis Kleve: Funktioniert Europa in der Krise?

Lesly Albers, Josef Gietemann und Willem van ‘t Hekke sitzen quasi mitten auf der Grenze. In gebührendem Abstand haben sie vier Stühle aufgestellt, um auf dem ehemaligen Bauernhof der Homühschemühl in Keeken über den Europatag zu reden, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mehr oder weniger ausfallen muss. Geplant war ein großes Treffen im neuen Freiheitsmuseum in Groesbeek mit namhaften Gästen. 75 Jahren Frieden und Freiheit wollte man feiern. Der große Aufschlag wird jetzt verschoben: „Wir feiern dann im nächsten Jahr 75 plus 1“, sagt Willem van ‘t Hekke.

Eine Freundschaft in Krisenzeiten

Den drei Sozialdemokraten aus Kleve und Berg en Dal ist es aber wichtig, dass der Europatag nicht unter den Teppich gekehrt wird. Denn gerade die Corona-Pandemie zeige, dass das Leben in der Euregio sehr gut funktioniere. Es aber auch nach wie vor ärgerliche Dinge gebe, die dringend verbessert werden müssen.

Josef Gietemann (SPD), Lesly Albers (PvdA) und Willem van 't Hekke (SPD) diskutierten über die Grenzregion in Coronakrise. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Josef Gietemann denkt dabei an die Situation der Solo-Selbstständigen. Er erkennt, dass die Selbstständigen, die in den Niederlanden arbeiten und in Deutschland wohnen – „das sind immerhin 1400 Personen“ – nicht von den Hilfsmaßnahmen in den Ländern profitiert haben. Die niederländischen Behörden zeigen bei der Beantragung von Hilfsgeldern nach Deutschland und umgekehrt. „Das kann ja nicht sein. Wir wollen grenzüberschreitend arbeiten und wenn eine Krise anrückt, dann ziehen sich die Staaten zurück“, sagt Gietemann. Dies sei nur ein praktisches Beispiel, welches ihm aufgefallen sei.

Mehr Europa wagen

„Aber wir wachsen weiter zusammen. Die Länder brauchen etwas Zeit, aber die Maßnahmen ähneln sich jetzt. Auch in den Niederlanden gilt jetzt ein Mundschutz in Bussen und Bahnen“, sagt Willem van ‘t Hekke. Eine Tendenz zum nationalen Denken in der Krise erkennt er aber schon: „Wenn ich den Aufruf höre ,Kauft lokale Waren!’, dann fühle ich mich sofort an die Aufrufe des NSB (niederländische Nationalsozialisten, Anm. d. Red.) erinnert: ,Kauft niederländische Waren!’ Über diesen Punkt sollten wir doch langsam hinausgekommen sein.“ Auch das Vorgehen des niederländischen Finanzministers in europäischen Finanzfragen ärgert ihn: „Wenn das Haus deines Nachbarn brennt, dann diskutiert man doch nicht über finanzielle Details.“

Zusammenleben vor Ort

Josef Gietemann sieht einen enormen Bedarf an Informationen: Welche Regelungen gelten im Nachbarland? „Darf ich noch zum Tanken rüber, oder nicht? Solche banalen Fragen spielen für viele eine Rolle“, sagt der Klever SPD-Vorsitzende. Auf euregionaler Ebene funktioniere Europa auch. Dass Kleve der Radboud-Klinik anstandslos Intensivbetten zur Verfügung gestellt habe, zeige, dass man hier grenzüberschreitend denke.

Für Josef Gietemann hat auch der CDU-Ministerpräsident Laschet einen guten Job gemacht: „Es ist gut, dass die Grenzen nicht geschlossen worden sind. Das ist ein starkes Symbol: Europa schließt nicht sofort die Grenzen. Und die Bürger in der Grenzregion sind auch sehr verantwortungsvoll mit der Krise umgegangen und haben sich vorbildlich verhalten“, findet Josef Gietemann.