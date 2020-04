Kreis Kleve: Gastronomen kämpfen wegen Corona um Existenz

Kalkar. In Kalkar hielten 20 Gastronomen am Freitag eine Mahnwache auf dem Marktplatz ab. Vielen steht in der Corona-Krise das Wasser bis zum Hals.

Der Dispokredit der Sparkasse war schon nach kürzester Zeit voll in Anspruch genommen. 50.000 Euro musste Georg Kellendonk in kürzester Zeit auftreiben, um die laufenden Kosten für seinen Kalkarer Ratskeller bezahlen zu können. Jetzt hat er ein Darlehen über weitere 50.000 Euro von der Sparkasse erhalten, um die nächsten Wochen zu überstehen. „Hier geht gerade ein Teil meiner Altersvorsorge drauf“, sagte Kellendonk im Gespräch mit der NRZ.

Die Gastronomie hat es in der Corona-Krise sehr schwer. Seit gut sechs Wochen haben die Restaurants und Hotels geschlossen und langsam strecken sich die ersten Betriebe an die Decke. Die Situation ist existenzbedrohend. So langsam müsse die Politik ein Signal geben, wie es denn weitergehen soll, sagte Han Groot-Obbink, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Kreis Kleve.

Am Freitagvormittag nahmen 20 Gastronomen aus Kalkar an der bundesweiten Aktion „Leere Stühle“ teil und arrangierten auf dem Marktplatz einen gedeckten Tisch mit leeren Stühlen. Unter Aufsicht von Ordnungsamt und Polizei äußerten die Gastronomen ihre Sorgen.

Georg Kellendonk ist Inhaber des Ratskellers in Kalkar und Zugpferde der örtlichen Gastro-Branche. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Und aus den Gesichtern war zu entnehmen: Vielen sitzt diese Krise wirklich in den Knochen: „Das tastet ganz massiv unseren Betrieb an“, sagte Frank Ligensa vom Brauhaus Kalkarer Mühle. Ohne Corona hätte man sonst 150 Essen am Wochenende gefertigt, jetzt stehe der Zähler bei Null. Die wirtschaftliche Existenz stehe auf dem Spiel, so Ligensa.

Wunderland Kalkar: „Wir wollen endlich Klarheit"

Han Groot-Obbink, Geschäftsführer des Wunderlandes, bringt die Erwartungshaltung der Gastronomen auf den Punkt: „Wir wollen Klarheit. Wir wollen endlich wissen, woran wir sind, wann wir unsere Geschäfte wieder öffnen können. Die Politik soll uns Vorgaben machen, damit können wir kreativ umgehen. Wir sind alle Unternehmer und gerade die Gastronomiebranche hat viele Ideen, um angemessen reagieren zu können. Wenn sich einer mit Hygienevorschriften auskennt, dann sind wir das“, sagte Groot-Obbink.

Die bisherigen Maßnahmen seien für die Gastronomie nicht ausreichend. „Kurzarbeitergeld ist wunderbar. Aber wer kann schon leben von 60 Prozent des Gehaltes?“ Auch die reduzierte Mehrwertsteuer auf sieben Prozent sei nicht der große Bringer: „Das ist für uns ein Witz.“ Die Stadt Kalkar hat bereits beschlossen, in diesem Jahr keine Gebühr für die gastronomische Nutzung des Marktplatzes zu erheben.