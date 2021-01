Kreis Kleve: Klapdor und Haupt sind enttäuscht über Kritik

Kreis Kleve Die scharfen Angriffe aus der FDP-Basis setzen der Parteispitze zu. Sie wollen die Meinungsverschiedenheiten jetzt intern klären.

Die Vorwürfe sind heftig und Ralf Klapdor, Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag, klingt am Telefon ziemlich enttäuscht. Bereits im vergangenen Dezember hat die unzufriedene FDP-Gruppe ihren siebenseitigen Brief an den Vorstand und die Fraktion geschickt, der erst jetzt an Presse gelangte (wir berichteten). "Diese Vorgehensweise ist eigentlich nicht auf eine inhaltliche Auseinandersetzung ausgelegt, sondern will nur öffentlich zu diffamieren", sagt Klapdor.

Wie berichtet, wünscht eine namhafte Gruppe der FDP den sofortigen Rücktritt von Ralf Klapdor als Fraktions- und Stephan Haupt als Parteivorsitzender. Zu unterschiedlich sind die Auffassungen über die eingeschlagene politische Richtung und die Streitigkeiten um die Geschäftsführung wirken bitter nach. Klapdor möchte, dass "Angriffe in dieser Schärfe intern besprochen werden."

Rücktritt kommt für Klapdor nicht in Frage

Zurücktreten möchte er nach diesem Brief auf keinen Fall. "Wenn ich zurücktreten soll, dann muss das die Partei entscheiden und nicht eine Gruppe. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit in der Partei so denkt. Und dann wäre auch noch zu klären, wer denn die Aufgaben von Stephan Haupt und meine Tätigkeit übernehmen soll. Ich sehe das im Moment noch nicht", so Klapdor im Gespräch mit der NRZ.

Er möchte weiterhin, dass die FDP im Kreis Kleve ein unabhängiges Profil bekommt und entsprechend Mehrheiten sucht. Die FDP sei nicht mit den Zielen von SPD und Grünen verheiratet - aber auch nicht mit denen der CDU. Inhaltlich halte man die Diskussion um einen Kreisdirektor weiterhin für richtig. Nach einem Gespräch mit der Landrätin sei man aber zum Schluss gekommen, dass man ihr noch Zeit geben soll, um die Verwaltungsführung deutlich zu ändern.

Haupt: "Es gibt keine unüberbrückbaren Differenzen"

Ein turnusgemäßer Parteitag, auf dem die Meinungsverschiedenheiten diskutiert werden könnten, würde im Frühjahr stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie würde dieser wahrscheinlich auch nur unter erschwerten Bedingungen organisiert werden können, so Klapdor.

Parteichef Stephan Haupt sieht überhaupt keine sachlich unlösbaren Probleme. Die Streitigkeiten könnte man in normalen Gesprächen beilegen. "Es gibt keine unüberbrückbaren Differenzen", so der FDP-Landtagsabgeordnete. Allerdings hält auch er den Weg über die Öffentlichkeit nicht für richtig: "So etwas sollten wir parteiintern besprechen. Wir sollten aus der Vergangenheit gelernt haben", so Haupt.

Im ersten Quartal sollte es noch einen Parteitag geben. Aktuell gebe es aber einen regen Austausch und man sei in Gesprächen mit der Gruppe, sagt Haupt.