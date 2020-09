Kreis Kleve: Klimapartner treten unter einem neuen Logo an

Kreis Kleve. 16 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Kleve wollen ihre Aktivitäten im Bereich von Klima und Umwelt bündeln und gemeinsam handeln.

Klimaschutz wird öffentlich: Zum einjährigen Bestehen der „Klima.Partnerschaft“ haben die 16 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Kleve nun ein gemeinsames Logo veröffentlicht, unter dem sie ihre Aktivitäten in Sachen Klimaschutz zukünftig bündeln wollen. Neben Klimaschutz steht zukünftig vor allem auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Fokus. Das Logo wurde von Eva Ehren, Grafikdesignerin aus Kevelaer entwickelt und besteht aus den Elementen Sonne, Blatt und Tropfen. Alle Elemente stehen sinnbildlich für den Klima- und Naturschutz.

Das neue Klimalogo. Foto: franken

Seit der Gründung der Klima.Partnerschaft durch die Unterzeichnung eines „Letter of Intent“ am 11. September 2019 durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 16 Kommunen im Kreis Kleve treffen sich die Kommunen in regelmäßigen Abständen, um eine stärkeren Informationsaustausch und eine intensivere Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz voranzutreiben. Beraten und unterstützt wird die Partnerschaft dabei von der EnergieAgentur.NRW.

Neben der Schaffung zusätzlicher kommunaler Stellen für den Klimaschutz wurde im vergangenen Jahr intensiv über den weiteren Ausbau der Gebäudesanierung diskutiert. Als erstes Projekt der Klima.Partner wurde kreisweit gemeinsam an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teilgenommen, bei der knapp 5.000 Radelnde aus dem Kreis mitgemacht hatten.

Bei der Klima.Partnerschaft geht es den Rathaus-Chefs in der interkommunalen Zusammenarbeit nicht nur um die Vermeidung und Minderung von Treibhausgasen, sondern auch um den Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Der Klimaschutz soll eine stärkere Stimme erhalten, Synergieeffekte nutzen und durch Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein erhöhen.