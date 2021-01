Kreis Kleve kontrolliert auch auf Corona-Mutationen

Kreis Kleve Anlassbezogen werden positive Corona-Tests auch auf Mutationen hin untersucht. Im Kreis Kleve wird es bei einem Impfzentrum bleiben.

In Einzelfällen werden auch im Kreis Kleve positive Corona-Tests auf eine mögliche Mutation des Virus geprüft. Der Kreis teilt auf Anfrage der NRZ mit, dass das Gesundheitsamt diese Überprüfung anordnet, wenn dazu ein Anlass besteht. Etwas wenn ein vorheriger Kontakt zu einer Person aus dem Vereinigten Königreich, Irland oder Südafrika bestanden hat und wenn eine entsprechende Einreise vorliegt.

Der Bundesgesundheitsminister habe bereits angekündigt, dass er per "Verordnung zur molekularbiologischen Surveillance des Coronavirus" regeln will, dass bei mindestens fünf Prozent aller positiven Coronatests auch das Erbgut der entdeckten Viren sequenziert wird. Dies werde auch von der Bundesärztekammer in einer Stellungnahme begrüßt. In welcher Höhe in den Laboren dafür ein zeitlicher und finanzieller Aufwand anfalle, könne das Gesundheitsamt noch nicht beantworten.

Es bleibt bei einem Impfzentrum im Kreis Kleve

Auf die Frage, ob der Kreis Kleve sich um ein zweites Impfzentrum bemüht, antwortet die Kreisverwaltung, dass das Land NRW in jedem Kreis nur ein Impfzentrum finanziert. Die Kosten werden von Bund und Land getragen. Im Kreis Wesel wird gerade die Diskussion geführt, ob neben Wesel nicht auch ein weitere Zentrum in Kamp-Lintfort errichtet werden sollte.

"Auch mit Blick auf den logistischen Aufwand, den der Betrieb eines Impfzentrums über Monate erfordert, wird klar, dass dieser - auch in einem Flächenkreis wie dem Kreis Kleve - nicht für mehrere Impfzentren in einem Kreisgebiet geleistet werden kann. Wir müssen die weitere Entwicklung des Impfgeschehens abwarten und mit etwas Geduld im Auge behalten. Denn derzeit ist noch völlig unklar, wie die mobile Verimpfung und die Impfung durch die Hausärzte ausgebaut wird, insbesondere dann, wenn "transport-taugliche" Impfstoffe zugelassen sind", so der Kleve.