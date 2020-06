Kreis Kleve: Luis wird da Azubi, wo er die Jugend verbrachte

Kleve. 19-Jähriger beginnt die Ausbildung im Büromanagement beim Berufsbildungszentrum Kreis Kleve, das bisher Theodor-Brauer-Haus hieß.

Das Berufsbildungswerk motiviert üblicherweise junge Leute, die schulmüde sind oder einfach keine Vorstellung haben von einem Beruf, den sie ergreifen wollen. Der 19-jährige Luis Peters war bereits von sich aus hoch motiviert, als er beim BBZ vorsprach. Denn er wollte hier die Stelle des Auszubildenden im eigenen Hause haben, Kaufmann für Büromanagement. Hat geklappt. Im August fängt er an.

Foto: Denise Ohms / funkegrafik nrw

Dabei stellte er fest, dass ihn schon sein ganzes Leben lang das Theodor-Brauer-Haus – wie das BBZ bis vor kurzem hieß – begleitet hat. „Meine drei Brüder und ich sind im Jugendzentrum Moms groß geworden. Da kann man einfach hingehen, irgend jemanden hat man immer getroffen,“ beschreibt der junge Mann. „Ob einfach Leute aus der Nachbarschaft – ich wohne nur fünf Minuten entfernt – oder auch körperlich ober geistig Behinderte, Flüchtlinge, egal, woher man kommt: Jeder wird gleich behandelt“, stellt Luis Peters heraus.

„Ich bin jetzt zehn Jahre lang da und alle sind nett. Das ist ‘wie eine Familie’, das wäre zu viel gesagt, aber schon ein bisschen so.“ Jetzt wird es jedenfalls für die nächsten drei Jahre sein berufliches Zuhause.

Seit der Grundschulzeit ging Luis Peters ins Jugendzentrum in der Südstadt am Ehlersweg 1. „Gespielt, gemalt, mal gab’s eine Übernachtung,“ auch Fußballturniere, Tischtennis, Kicker, Playstation. Auch als junger Erwachsener fühlt sich der Klever dort wohl. In Projekten wurde ein Platz mit zwei Bänken gestaltet. Und am Klettergerüst „Fitnesspark Brüningstraße“ trainiert der sportliche Klever, der auch gerne schwimmt, joggt und radfährt.

Ich freue mich auf die Ausbildung. Hier hat man viel mit jungen Menschen zu tun

Der Leiter des Moms, Steffen Thewis, hatte den 19-Jährigen darauf aufmerksam gemacht, dass das BBZ wie alle drei Jahre nun wieder einen kaufmännischen Azubi sucht. „Da habe ich mich dann mehr mit den Inhalten beschäftigt, was das Berufsbildungszentrum so macht“. Ein Bruder steckte dort an der Briener Straße vor der Corona-Pause in der Prüfungsvorbereitung für seine Ausbildung und zwei Freunde machten da ihr Werkstattjahr. „Ich freue mich auf die Ausbildung. Hier hat man viel mit jungen Menschen zu tun“, sagt Luis Peters.

Das BBZ hilft generell Jugendlichen bei der Berufswahl. Das Team erleichtert den Einstieg in die Ausbildung und bereitet auf die Arbeitswelt vor. Praktisches Lernen gibt es in unterschiedlichen Werkbereichen, Betriebspraktika, Stütz- und Förderunterricht, sozialpädagogische Begleitung, Hilfestellung bei der Suche nach (Ausbildungs-)Stellen, Bewerbertraining, Vorbereitung auf Prüfungen.

Die Werkbereiche sind: Elektro, Gastronomie, Hauswirtschaft, Kosmetik und Körperpflege, Metall, Holz, Lager und Handel in diversen berufsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden Angeboten.

Das BBZ ist ebenfalls kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen bei der individuellen Qualifizierung/Unterstützung ihrer eigenen Auszubildenden.