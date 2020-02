Kreis Kleve. Überraschende Entscheidung: Manfred Palmen tritt von allen Ämtern in der CDU im Kreis Kleve zurück.

Kreis Kleve: Manfred Palmen legt alle CDU-Ämter nieder

Manfred Palmen (74) tritt von allen Ämtern in der CDU im Kreis Kleve zurück. Manfred Lorenz, Kreisgeschäftsführer, bestätigte: „Der Rücktritt von allen Parteiämtern liegt schriftlich vor. Manfred Palmen hat einen Brief an unseren Kreisvorsitzenden Günther Bergmann geschrieben.“

Palmen war bislang Beisitzer im CDU-Kreisverband, stellvertretender Vorsitzender der Senioren-Union Kreis Kleve, Mitgliederbeauftragter der CDU Kleve und Vorsitzender der Senioren-Union Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg. Wolfgang Gebing, Klever CDU-Stadtverbandsvorsitzender, bedauert den Rücktritt. „Manfred Palmen scheute auch kritische Themen nicht“, sagte Gebing. Er gab zudem bekannt, dass Palmen sein Kreistagsmandat ebenfalls niederlegt.

Palmen war Kleves Stadtdirektor (1990-1999), CDU-Landtagsmitglied (2000-2012) und Parlamentarischer Staatssekretär (2005-2010).