Kreis Kleve: Neuer Gesundheitspreis für Pflegeeinrichtungen

Kreis Kleve. Mit dem BGF-Preis „Gesunde Pflege“ zeichnet die AOK jetzt Pflegeinstitutionen aus, die sich um die Gesundheit ihrer Beschäftigten kümmern.

Intelligente Schichtpläne, Unterstützung durch Führungskräfte, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf – diese und viele weitere Ansätze tragen dazu bei, die Gesundheit von professionell Pflegenden zu fördern, denn nur mit gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich die vielfältigen Herausforderungen in der Pflege bewältigen. Mit dem neuen BGF-Preis „Gesunde Pflege“ zeichnen die AOK Rheinland/Hamburg und ihr Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGFI) gezielt Pflegeinstitutionen aus, die sich um die Gesundheit ihrer Beschäftigten kümmern.

„Wir suchen Unternehmen mit innovativen Ideen“

„Wir suchen Unternehmen mit innovativen Ideen, wie sich etwa der Dienstplan besser gestalten, die Aufgaben fairer verteilen oder die Teamarbeit nachhaltig stärken lassen“, sagt Manrico Preissel, Regionaldirektor der AOK Kleve – Wesel. Beim diesjährigen Preis drehte sich unter der Überschrift „Gesund planen, doppelt gewinnen“ alles um die gesunde Arbeitsorganisation. „Die Gesundheitskasse will mit dem Wettbewerb vorbildliche Beispiele auszeichnen, um so auch andere Pflegeinstitutionen für die betriebliche Gesundheitsförderung zu gewinnen“, so Preissel.

Bis zum 17. September können sich alle Kreis Klever Pflegeinstitutionen wie Krankenhäuser und Einrichtungen der teil- und vollstationären sowie der ambulanten Altenpflege, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht, bewerben. Darüber hinaus können auch Berufsfachschulen für Pflege an dem Wettbewerb teilnehmen.

Ein Bewerbungsformular und alle Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Interessierte unter www.aok.de/fk/rh/gesundepflege. Für die besten Konzepte gibt es Prämien in Höhe von bis zu 5000 Euro.

