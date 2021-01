Kreis Kleve: Polizei und Banken warnen vor Telefon-Betrug

Kreis Kleve Der Telefon-Betrug nimmt auch im Kreis Kleve zu. Für eine neue Kampagne arbeitet die Polizei mit Banken vor Ort zusammen.

Mit Betrug am Telefon hat die Polizei auch im Kreis Kleve immer häufiger zu kämpfen. Oft sind dabei die älteren Bürger Ziel der Kriminellen. Und auch die Corona-Pandemie nutzen die Täter für ihre perfiden Maschen. „Es sind gerade ältere Menschen, die durch den Lockdown noch mehr isoliert sind. Für sie ist das Telefon manchmal der sprichwörtlich einzige Draht nach außen“, sagt Polizeisprecherin Corinna Saccaro. „Die Menschen sind dann noch angreifbarer für solche Betrügereien.“

Hinzu kommt, dass sich die Betrugsmaschen der Corona-Situation angepasst haben. Etwa mit Schockanrufen, bei denen Senioren gesagt wird, ihr Enkel oder Kind befinde sich im Krankenhaus und benötige dringend Geld für Medikamente. Die Opfer gehen nichtsahnend zur Bank und heben große Summen Bargeld ab – genau dort möchten die Beamten der Klever Polizei jetzt aber ansetzen.

Prävention unter dem Motto "Sicher im Alter"

Unter dem Motto „Sicher im Alter“ arbeitet die Kreispolizeibehörde mit verschiedenen Präventionsmaßnahmen, um Senioren davor zu bewahren, Opfer vom Enkeltrick oder der Masche „Falsche Polizisten“ zu werden. Nun hat die Behörde eine neue Art der Vorbeugung eingeführt: den Umschlag gegen Telefonbetrug. Dazu arbeite man eng mit vielen Banken im Kreisgebiet zusammen, wie es heißt.

Das funktioniert dann so: In den Geldinstituten werden spezielle Umschläge hinterlegt, die die Mitarbeiter dort aushändigen, wenn ältere Menschen plötzlich höhere Summen Bargeld abheben wollen. „Die Rückseite jedes Geldumschlages ist mit einem Text bedruckt, der auf die Betrugsgefahr hinweist“, sagt Stefanie Bodden-Bergau von der Kriminalprävention. Auf der Vorderseite sind diverse Fragen für einen Selbsttest abgedruckt. „Hat Sie ein Angehöriger am Telefon um Geld gebeten? Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben? Sollen Sie das Geld heute übergeben?“ Nur um drei Beispiele zu nennen. „Wenn Sie zwei Fragen mit ,Ja’ beantworten, will ein Betrüger Ihr Geld“, heißt es auf dem Umschlag, mit der einzig richtigen Empfehlung: „110 wählen!“

Viele Banken setzen Briefumschlag bereits ein

Stefanie Bodden-Bergau hofft, den skrupellosen Telefonbetrügern mit dieser zusätzlichen Präventionsmaßnahme das Leben schwer zu machen und die älteren Mitmenschen vor Straftaten zu schützen: „Wir richten uns mit speziellen Schulungen bereits an die Bankangestellten, damit sie sensibilisiert sind und skeptisch werden, wenn zum Beispiel die 85-jährige Frau Müller plötzlich 19.000 Euro in bar abholen will“, sagt Bodden-Bergau. Doch leider schafften es die Täter immer wieder, ihre Opfer mit konkreten Handlungsanweisungen so zu instruieren, dass die Bankangestellten oftmals keine Anhaltspunkte für eine bevorstehende Straftat erkennen können. In diesen Fällen verlieren die Senioren oft sehr hohe Geldbeträge.

Die Idee zu den Umschlägen hat Bodden-Bergau von der Polizei Gütersloh übernommen, die die Aktion bereits seit geraumer Zeit durchführt. Auch im Kreis Kleve setzen viele Banken den neuen Briefumschlag schon ein, da besonders die Weihnachtszeit in Zeiten von Corona den Betrügern in die Karten spielte. Die Polizei rät immer misstrauisch zu sein, wenn jemand telefonisch um Geld bittet.

Weniger Einbrüche im Jahr 2020

In anderen Bereichen der Kriminalität hat das Corona-Jahr 2020 für eine leichte Entspannung der Zahlen im Kreis Kleve gesorgt. So sind die Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr von Januar bis November von 314 auf 258 zurückgegangen. „Die Menschen sind durch Home Office und Lockdown häufiger zu Hause“, sagt Corinna Saccaro. Auch wenn die Zahlen zur dunklen Jahreszeit hin wieder anstiegen, werden sie am Ende unter dem Vorjahresniveau liegen. Absolute Sicherheit gibt es auch in diesem Jahr nicht. „Den Einbrechern reichen im Zweifel schon 20 Minuten“, sagt Saccaro.

Auch die Zahl der Gewaltdelikte ist von 394 auf 321 gesunken. Das führt die Polizei vor allem auf das Ausbleiben von Großveranstaltungen, die Schließung von Kneipen und die coronabedingten Beschränkungen im Alkoholverkauf zurück.