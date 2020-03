Kreis Kleve sagt ausgerechnet die Gesundheits-Konferenz ab

Man sollte meinen, in diesen Zeiten gäbe es kaum ein Gremium, das nötiger Absprachen treffen müsste als die Kommunale Pflege- und Gesundheitskonferenz des Kreises Kleve (KPGK), die qua Geschäftsordnung für eine kreisweite Koordination zuständig ist. Aber genau die kommt in der nächsten Woche nicht zusammen.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen beim Coronavirus“ wird die Sitzung am Mittwoch, 18. März, „vorsorglich abgesagt“, heißt es in einer knappen Mitteilung an alle Beteiligten. Eine Telefonkonferenz sei bisher nicht alternativ vorgesehen, antwortet Kreis-Sprecherin Ruth Keuken der NRZ auf Anfrage. „Bisher habe ich keine aktuelle Informationen dazu“, so Keuken.

Zur Konferenz gehören alle voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen im Kreis, Heime, medizinischer Dienst, Vertreter von Krankenkassen, Apotheken, Seniorenforen, Caritas und mehr.