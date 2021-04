Kreis Kleve: Staffelübergabe bei Caritas-Erziehungsberatung

Kreis Kleve. Edelgard Löchel (63), Leiterin der Caritas-Beratungsstellen im Kreis Kleve, geht in die Altersteilzeit. Ihr Nachfolger wird Holger Brauer.

Sie geht nicht gern. Nach 13 Jahren im Dienst für den Caritasverband Kleve nimmt Edelgard Löchel Abschied. Nach 13 Jahren im Dienst für den Menschen, davon acht Jahre als Leiterin der Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien geht sie Ende des Monats in die passive Altersteilzeit. Für Edelgard Löchel, die ihr Berufsleben lang Vollzeit gearbeitet hat, ein großer Schritt. Für den Klever Wohlfahrtsverband ein großer Verlust.

Nicht umsonst haben ihre Kollegen ihr jüngst das „bunte“ Verdienstkreuz verliehen. Auch Vorstand Rainer Borsch dankt Edelgard Löchel für „ihre außerordentlich qualifizierte und engagierte Arbeit“ in der Beratungsstelle des Caritasverbandes.

Edelgard Löchel hat jahrelang das Klever Frauenhaus geleitet und ist Mitbegründerin der Frauenberatungsstelle Impuls

Edelgard Löchel (63) ist durch ihre Lebensgefährtin und seit August 2020 Ehefrau Petra Rommen zum Caritasverband Kleve gekommen. Groß vorstellen musste sie sie damals nicht. Denn Edelgard Löchel, die jahrelang das Klever Frauenhaus geleitet hat und auch Mitbegründerin der Frauenberatungsstelle Impuls in Goch war, ist bestens vernetzt. Das zeigt auch ihre Vita. Ausbildung zur Erzieherin, Sozialpädagogin und Psychotherapeutin. Löchel hat zuvor in einem Kindergarten, in der Jugendhilfe, in einer Jugendfreizeiteinrichtung, für eine Blindenzeitung, in einem Kulturamt sowie in einer Essener Frauenberatungsstelle gearbeitet.

Beim Caritasverband Kleve hat sie 2008 im Bereich Wohnhilfen angefangen und wechselte kurze Zeit später in die Erziehungsberatung (EB), den heutigen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien in Kleve, Goch und Emmerich am Rhein. „Die Qualifizierung von Kindertageseinrichtungen war mein erstes Projekt“, erinnert sich Löchel. Das Besondere an der EB sei ihrer Meinung nach die vielschichte Arbeit – von der Beratung für Eltern mit Babys und Kleinkindern über Entwicklungsstörungen bis hin zu Themen der Zeit wie Medien, Mobbing, Trennung und Scheidung oder ganz aktuell sexualisierter Gewalt. Dazu kommen Netzwerk- und Teamarbeit. Apropos Team: Die Leitung der mittlerweile 17 Mitarbeitenden an drei Standorten hat sie seit 2013 inne.

Dirk Wermelskirchen, Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie, sagt dazu: „Es ist herausragend, was Edelgard Löchel in den vergangenen Jahren geleistet hat. Nicht nur, dass sie viel Wissen und Erfahrung mitbringt. Sie weiß auch immer, wie und wen sie ins Boot holen möchte und strahlt im Spagat zwischen Leitungs- und Beratungsfunktion eine besondere Ruhe aus.“

Ruhe, die auch ihr Nachfolger Holger Brauer (45) gut gebrauchen kann. Doch als „Kind“ des Caritasverbandes Kleve, vor allem aber als langjähriges Teammitglied der Erziehungsberatung weiß er um die gewachsenen Strukturen. „Mein erstes Ziel ist es, den Übergang gut zu gestalten“, sagt Brauer, der sich auf die neue Aufgabe sehr freut. Seine Vita ist kürzer, aber nicht weniger bedeutend: Nach dem Studium der Sozialpädagogik in Düsseldorf und einem Anerkennungsjahr beim Kreisjugendamt ist er im Jahr 2003 zur Erziehungsberatung des Caritasverbandes Kleve gewechselt und hat hier berufsbegleitend eine Weiterbildung zum Erziehungs- und Familienberater absolviert.

Die Themenfeld in der Erziehungsberatung sind komplexer geworden

„Die Themenfelder der Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien orientieren sich an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Als ich anfing, gab es zum Beispiel Facebook noch nicht. Heute sind soziale Netzwerke nicht mehr wegzudenken“, beschreibt Brauer seine Arbeit. Diese sei nicht nur komplex, sondern auch nie richtig abgeschlossen. „Es gibt immer neue Entwicklungen. So werden uns in den nächsten Jahren die Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen, die schon jetzt sichtbar werden“, sagt Brauer. Beim Blick in die Zukunft denkt er an Themenfelder wie sexualisierte Gewalt und Täterarbeit.

Wer Kontakt zur Beratungsstelle sucht: In Kleve 02821/7209-300, in Goch 02823/928636-600.