Kreis Kleve: Terminvergabe fürs Impfzentrum ab 25. Januar

Das Impfzentrum in Kalkar startet am 1. Februar. Jetzt werden Über-80-Jährige angeschrieben.

Kreis Kleve Der Kreis Kleve schreibt 21.000 Über-80-Jährige an und informiert über das Impfen. Goch und Kalkar organisieren Mitfahrmöglichkeiten.

Am 1. Februar startet auch im Kreis Kleve die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum Kalkar. Die Klever Kreisverwaltung teilt in einer Presseerklärung mit, dass Menschen über 80 Jahre jetzt angeschrieben werden und Hinweise zur Corona-Schutzimpfung erhalten. Impftermine können ab dem 25. Januar vereinbart werden.

Landrätin Silke Gorißen blickt freudig auf den 1. Februar: "Endlich können wir auch im Impfzentrum in Kalkar starten", schreibt sie. Als erste Gruppe werden die Über-80-Jährigen geimpft. Alles natürlich freiwillig. 21.000 Bürger erhalten jetzt Post und werden über die Corona-Schutzimpfung aufgeklärt. Wann und wie diese Personen angeschrieben werden, habe das Land NRW noch nicht festgelegt, so der Kreis.

Impftermine telefonisch vereinbaren

Die Personen, die nun Post bekommen, können ab dem 25. Januar Impftermine vereinbaren. Die Vereinbarung der Termine sei ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein möglich, und zwar online unter www.116117.de oder täglich von 8 bis 22 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 116 117 01. Dort werden direkt beide erforderlichen Impftermine vereinbart.

Für das Impfen werden verschiedene Unterlagen benötigt: Die schriftliche Terminbestätigung, der Personalausweis, ein Allergiepass wenn vorhanden sowie die Unterlagen, die der Person zugeschickt worden sind. Im Impfzentrum wird zuvor noch ein Gespräch mit einem Arzt geführt. Im Anschluss gibt es einen Nachweis über die Impfung.

Städte organisieren Mitfahrgelegenheiten

Das Impfzentrum Kreis Kleve in Kalkar ist an sechs Tagen in der Woche (freitags bis mittwochs) geöffnet. Das Land NRW hat bereits für die ersten beiden Wochen die einheitlichen Uhrzeiten von 14 bis 20 Uhr festgelegt.

Um zum Impfzentrum zu gelangen, haben mehrere Kommunen Mitfahrmöglichkeiten organisiert. So teilt die Stadt Kalkar mit, dass man für die wenigen Ausnahmefälle entsprechende Fahrten mit städtischen Mitarbeitern und mit Freiwilligen organisieren werde. Das Transfer Impfzentrum Kalkar (TIK) ist telefonisch unter 02824/12120 oder per Mail: tik@kalkar.de zu erreichen.

Auch die Stadt Goch ist aktiv. Hier werden noch Ehrenamtler gesucht, die bereit sind, sich am Fahrdienst zu beteiligen. Kontakt: 02823/ 320-555 (montags bis freitags von 10 – 12 Uhr) und

per Email mitfahren@goch.de. Anfragen für eine Mitfahrgelegenheit nimmt die Stadt Goch erst nach dem 25. Januar entgegen. Es gebe keinen Anspruch auf eine Beförderung.