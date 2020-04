Kreis Kleve: Trotz Coronakrise läuft die Ausbildung weiter

Kreis Kleve. Für die meisten Auszubildenden läuft ihre Lehrzeit trotz des Lock-Downs nach wie vor, aber oft nicht wie zuvor. Etwa in der Gastronomie.

Auch wenn nun langsam der Schulbetrieb wieder startet, kann von Normalität noch keine Rede sein. So findet nach wie vor kein Unterricht an den Berufsschulen statt. Für die vielen Auszubildenden bedeutet das auch hier im Kreis Kleve, dass sie erst einmal weiterhin in ihrem Betrieb erscheinen müssen.

Da kann dann im günstigsten Fall die Ausbildung der jungen Leute unter Beachtung sämtlicher Corona-bedingter Hygiene- und anderer Vorsichtsmaßnahmen die Schulung fortgesetzt werden. Zumindest im praktischen Rahmen.

Wegen des Coronavirus haben viele Betriebe beschränkt nur Möglichkeit, die Ausbildung sinnvoll fortzusetzen, insbesondere dann, wenn der Betrieb geschlossen werden musste (siehe Info-Box). Das war bis Montag beispielsweise bei den Friseurbetrieben der Fall gewesen und ist es noch im Gastronomie-Gewerbe.

Kurzarbeit für Auszubildende in Ausnahmefällen

Wenn ein Lehrbetrieb wegen der Coronakrise seine Aufgabe als Ausbilder nicht erfüllen kann, ist Kurzarbeit auch eine Option für Azubis, wie Sabine Hanzen-Paprotta, Pressesprecherin bei der Agentur für Arbeit Wesel/Kreis Kleve erklärt. Doch das sei eher die Ausnahme. „In bestimmten Fällen können auch Auszubildende Kurzarbeitergeld bekommen. Allerdings erst nach einem Arbeitsausfall von sechs Wochen oder 30 Arbeitstagen.“ Bis dahin bekommen sie die volle Ausbildungsvergütung.

Doch das sei eher die Ausnahme. Die Betriebe müssen versuchen, die Ausbildung weiter zu ermöglichen, indem sie z.B. den Plan umstellen oder Auszubildende in einer anderen Abteilung unterbringen. Gelungen ist dies zumindest vorerst dem Wunderland Kalkar mit den beiden Auszubildenden Azubis Matthias Völkers (25) und Daniel Schiratis (24), die sich in der Ausbildung zum Hotelfachmann befinden.

Han Groot Obbink, Geschäftsführer vom Wunderland Kalkar, hatte bis jetzt noch die Möglichkeit, die Azubis auf anderen Wegen, in anderen Abteilungen zu schulen. „So können wir in der Werkhalle mit anpacken“, erklärten Schiratis und Völkers. Allerdings ist es nicht nur im Wunderland ungewiss, wie es weiter gehen wird.

Apropos Berufsschulausfall: Die Agentur für Arbeit Wesel unterstützt bei Bedarf Auszubildende während der Ausbildung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen (Förderunterricht für Fachtheorie oder Sprachunterricht) oder mit einer Assistierten Ausbildung (umfassende Begleitung für Azubis mit individuell angepasstem Förderunterricht und Unterstützung bei persönlichen Problemen). Beide Angebote werden von Bildungsträgern im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt.

„Diese Kurse laufen derzeit im Kreis Kleve noch, allerdings seit dem entsprechenden Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW nicht mehr in Präsenzform. Dafür werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail, telefonisch und schriftlich betreut. Sie erhalten zum Beispiel Lernpakete mit Aufgaben, die überprüft und nachbereitet werden.

Für die 56 Azubis bei der Kreisverwaltung läuft alles normal

Zudem werden Online-Lernplattformen und Videochats genutzt“, erklärt Sabine Hanzen-Paprotta. „So ist es beispielsweise möglich, die Teilnehmenden bei der Vorbereitung auf die (verschobenen) Prüfungen zu unterstützen. Das ist eine wichtige Hilfestellung in dieser Situation.“

Besonders viele Auszubildende sind auch beim Kreis Kleve aktiv. Aktuell 56 junge Leute, die in unterschiedlichen Ausbildungsberufen beschäftigt sind. Zur Situation der Azubis dort erklärt die Kreissprecherin Ruth Keuken auf NRZ-Anfrage: „Alle werden nach wie vor adäquat ausgebildet. Die Auszubildenden werden wie immer ins berufliche Tagesgeschehen eingebunden. An einer Vielzahl von Ausbildungstätigkeiten mangelt es nicht.“

Aufgrund der Corona-Pandemie seien in manchen Abteilungen Arbeiten zusätzlich zu erledigen. „Hier sind die Auszubildenden hochmotiviert mit Begeisterung bei der Sache und leisten großartige Unterstützung über das übliche Maß hinaus“, lobt Keuken. Außerdem, so ergänzt sie, versorge die Berufsschule die Auszubildenden regelmäßig online mit neuen Aufgaben. Diese dürfen die Auszubildenden – im angemessenen Rahmen – während der praktischen Ausbildung am Ausbildungsplatz bearbeiten.

Nur eines macht die jungen Leute in den verschiedensten Ausbildungsberufen wohl gleichermaßen nervös: Die Frage, wie es weiter geht. „Die Abschlussprüfungen rücken unaufhaltsam näher. Die Auszubildenden wissen allerdings nicht, wann die Abschlussprüfungen stattfinden und wie diese aussehen werden“, so die Kreissprecherin abschließend.