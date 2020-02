Kreis Kleve. Alle Schulen in Kleve sind am Montag wegen Sturmwarnung geschlossen, auch das Berufskolleg. In Goch unterrichten nur die Grundschulen.

Sturmwarnung: Viele Schulen im Kreis Kleve bleiben Montag zu

Wegen einer möglichen Unwettergefahr in der Nacht von Sonntag auf Montag teilten am Freitagnachmittag die Städte Goch und Kleve der Presse mit, dass in Kleve alle Schulen am Montag geschlossen haben und in Goch nur die Grundschulen den Schuldienst aufnehmen. Auch in der Weberstadt werden die weiterführenden Schulen nicht unterrichten. Das Berufskolleg in Kleve wird ebenfalls nicht unterrichten. Schulleiter Peter A. Wolters teilte der NRZ auf Nachfrage mit, dass man aber eine Betreuung für Schüler organisieren werde, die zur Schule gekommen sind.

Schwere Sturm- und Orkanböen

Die Stadt Kleve schreibt in einer Presseerklärung: „Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler entfällt aus diesem Grund am Montag, 10. Februar der Unterricht an den Grundschulen, an der Karl Kisters Realschule, an der Joseph Beuys Gesamtschule, an der Gesamtschule am Forstgarten, am Freiherr-vom-Stein Gymnasium und am Konrad Adenauer Gymnasium in Kleve.“

Für Goch teilte Stadtsprecher Torsten Matenaers mit, dass nur die weiterführenden Schulen keinen Unterricht machen werden. Die Grundschulen werden unterrichten und die Kinder betreuen. „Es ist aber allen Eltern ausdrücklich freigestellt, ihre Kinder am Montag auch zu Hause zu lassen“.

Städte und Schulleiter können entscheiden

Nach einem Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf sei es Sache des Schulträgers, sprich der Kommunen, über eine Schließung der Schule zu entscheiden. Denn der Schulträger sei für die Sicherheit der Schulgebäude und des Schulgeländes verantwortlich. Das NRW-Schulministerium hingegen schreibt, dass es in der Verantwortung der Schulleiter liege, ob der Unterricht ausfällt oder nicht, damit keine Gefahr für Schüler entstehen kann.