Kreis Kleve: Wie groß ist die Wohnungsnot wirklich?

Manfred Palmen hakt gerne nach. Das Kreistagsmitglied der CDU ist bekannt dafür, dass er den Sachen auf den Grund geht und ein elefantenähnliches Gedächtnis besitzt. Jetzt hat er sich die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve vorgeknöpft und die dort verwendeten Zahlen kritisch hinterfragt. Sein Ergebnis: Das Bevölkerungswachstum im Kreis Kleve wird für die nächsten zehn Jahre viel zu positiv dargestellt.

Für sechs Kommunen ein Minuswachstum herausgefiltert

Manfred Palmen hat das Internet bemüht, den Taschenrechner in die Hand genommen und alles handschriftlich notiert: Anstatt üppiger Zuwachsraten filterte das Kreistagsmitglied der CDU für sechs Kommunen ein Minuswachstum im letzten halben Jahr heraus: Emmerich, Kalkar, Kerken, Rheurdt und Uedem sind nach Angaben von IT-NRW – die maßgebliche Statistikagentur in Nordrhein-Westfalen – im ersten Halbjahr 2019 geschrumpft. Ähnlich sehe es für die Zukunftsprognosen aus: „Der Wachstumspfad ist viel zu optimistisch dargestellt“, sagt Palmen im Gespräch mit der NRZ. „Alle Zahlen im Gutachten sind falsch.“ Die Arbeit der Gutachter sei „nicht hilfreich zur Lösung der Probleme“.

Am Beispiel Kleves verdeutlicht Palmen, dass die Stadt nicht mehr als 53.000 Einwohner habe, sondern nur gut 52.000. Der Zuwachs, den IT-NRW bis zum Jahr 2030 prognostiziert, belaufe sich gerade mal auf 2,3 Prozent (von 51.868 auf 53.092). Die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve hingegen rechnet mit einem Anstieg von unter oder gleich zehn Prozent.

Die kleinen und preiswerten Wohnungen werden gesucht

Die Studie des Kreises bildet eine wichtige Grundlage für die Wohnungsbaupolitik der neuen kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Dass es einen hohen Bedarf an Wohnraum gibt, streitet Palmen nicht ab: „Hochpreisige Wohnungen kann man jederzeit haben, aber die kleinen und preiswerten Wohnungen werden gesucht.“ Gut die Hälfte der Einwohner in Kleve hätten Recht auf einen Wohnberechtigungsschein.

Palmen sieht Bedarf auch bei Studierenden

Bedarf sieht Palmen auch bei den Studierenden: Für die 5500 jungen Leute müsse man mindestens 800 Plätze in einem Studentenwohnheim vorhalten. De facto gebe es in Kleve aber viel weniger Wohnheimplätze. Auch das Wohnverhalten spricht für einen weiteren Zubau: „Angeblich leben in Kleve 38 Prozent Singles“, sagt Palmen. Zudem werden die Wohnungen im Zuschnitt immer größer. Pro Person werden 45,5 Quadratmeter angesetzt.

Die Agentur bewerte die Entwicklung zu pessimistisch

Bettina Keysers, Geschäftsführerin der neuen Kreis Klever Wohnungsbaugesellschaft, interpretiert die Zahlen von IT-NRW grundsätzlich anders. Die Agentur bewerte die Entwicklung zu pessimistisch. Keysers sagt, dass man auf die tatsächlich bei den Einwohnermeldeämtern gemeldeten Zahlen zurückgegriffen habe. Und diese wichen deutlich von der Landesstatistik ab. So lag die Einwohnerzahl Kleves zum Stichtag 31. Dezember 2017 bei 53.358. IT-NRW weist hingegen 51.320 aus. „Die Zahlen von IT-NRW entsprechen nicht den tatsächlichen Einwohnerentwicklungen“, sagt Keysers.

Erstes Objekt wird in Goch gebaut

Seit einem Jahr führt sie nun die Wohnungsbaugesellschaft. Sie führe immer noch viele Gespräche und habe sich kreisweit vorgestellt. Neue Wohnungen könne man aber nicht von heute auf morgen realisieren. Aktuell baue man das erste Objekt mit 28 Wohneinheiten an der Mittelstraße in Goch. Ferner habe man ein Objekt mit acht Wohneinheiten in Kerken erworben, und auch in Issum werde man zehn Wohneinheiten realisieren. Das größte Problem seien die Baugrundstücke. Es gebe schon einige konkrete Gespräche mit den Kommunen, aber noch keine schriftlich verbindlichen Zusagen. Auch auf dem Altimmobilienmarkt schaue man sich um. Denn ein Auftrag der Gesellschaft ist es, alte Immobilien in den Innenstädten aufzukaufen und herzurichten.

„Wir müssen günstigen Wohnraum schaffen“

Keysers sagt, dass sie das Vertrauen der Kommunen gewinnen möchte: „Bis man so eine Gesellschaft aufgebaut hat, das dauert.“ Ihr stehen anderthalb Mitarbeiter zur Seite und ein Architekt. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Bau von öffentlich geförderten Wohnungen. „Wir müssen günstigen Wohnraum schaffen“, sagt Keysers. Gerade im Südkreis tue man sich mit der Erstellung von Mehrfamilienhäusern noch schwer. Hier müsse sich auch die Bauleitplanung ändern.