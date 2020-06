Kreis Klever Frauen entscheiden sich für spätes Babyglück

Kreis Kleve. 60 Prozent der Mütter im Kreis Kleve sind über 30 Jahre alt. Früherkennungsuntersuchungen sind wichtig.

Immer später entscheiden sich Frauen im Kreis Kleve, Mutter zu werden. Ihr Durchschnittsalter bei der Geburt liegt bei 31,1 Jahren. Im Jahr 2009 lag es noch bei 30,3 Jahre. Nach aktuellen Zahlen des Landesbetriebs IT.NRW war die höchste Geburtenhäufigkeit im Kreis bei 30- bis 34-jährigen Frauen zu beobachten. In 2019 wurden in dieser Altersgruppe 1110 von insgesamt 2858 Babys zur Welt gebracht. An zweiter Stelle folgten die 25- bis 29-Jährigen Mütter mit 821 Geburten. Insgesamt waren 60,3 Prozent der Mütter im Kreis über 30 Jahre alt.

„Damit hat mehr als jedes zweite Baby im Kreis Kleve eine Mutter, die bereits 30 oder älter ist. Gegen eine spätere Schwangerschaft spricht grundsätzlich natürlich nichts, allerdings steigt statistisch gesehen das Komplikationsrisiko bei Spätgebärenden“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Je älter die werdende Mutter, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbildung des Kindes oder vorzeitiger Blutungen oder Schwangerschaftsdiabetes, was ohne Test kaum entdeckt werde. Früherkennungsuntersuchungen, die alle Krankenkassen anbieten, sollten n wahrgenommen werden.