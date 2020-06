Kreis Klever Polizei: „Ernüchternde“ Bilanz nach Kontrollen

Kreis Kleve. An Fronleichnam kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf bekannten Motorradstrecken. Viele Biker und Autofahrer waren zu schnell.

Die Polizei nennt die Bilanz „ernüchternd“: Bei Geschwindigkeitskontrollen auf bekannten Motorradstrecken im Kreis Kleve haben die Beamten an Fronleichnam zahlreiche Verstöße von Bikern und Autofahrern festgestellt. Die Polizisten kontrollierten unter anderem in Kranenburg auf der B 9, in Kalkar auf der Rheinstraße, in Uedem auf der L 77 und in Kevelaer auf der Straße Alter Steeg.

38 Motorradfahrer mussten ein Verwarngeld wegen zu hoher km/h-Zahlen auf dem Tacho zahlen. 15 Biker erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, acht von ihnen waren so schnell, dass sie ihren Führerschein demnächst abgeben müssen.

Auto- und Radfahrer mit dem Handy am Ohr

Aber auch einige Autofahrer haben die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten deutlich überschritten: 178 Mal wurde ein Verwarngeld fällig. 39 Pkw-Fahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, dreien droht ein Fahrverbot. Neben einzelnen Überhol- und Gurtverstößen hatten zudem je drei Radfahrer und Autofahrer das Handy in der Hand.

Hintergrund der auf Motorradfahrer im Kreis fokussierten Aktion sind die teils folgenschweren Unfälle mit Kradbeteiligung der jüngsten Vergangenheit. So war erst Ende Mai ein 59-jähriger Motorradfahrer in Straelen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei hat angekündigt, die Kontrollen fortzuführen.