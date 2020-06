Kurt Kreiten blickt auf 30 Jahre Wasserburg Rindern zurück

„Nach 29 Jahren ist es einfach wichtig, dass ein jüngerer Direktor frischen Wind rein bringt“, erklärt der Mann, der fast 30 Jahre lang die Wasserburg Rindern geleitet hat: Dr. Kurt Kreiten, Jahrgang 1954. Mit diesem Wissen hat er den Führungsstab gerne an seinen Nachfolger Markus Toppmöller übergeben. Gerne zwar, aber doch mit einem mulmigen Gefühl. Denn Loslassen und so lange Jahre getragene Verantwortung abzugeben ist eben auch nicht ganz so einfach. „Aber niemand ist unersetzlich, auch das muss man sich klar machen“, hatte er bei seinem offiziellen Abschied zugegeben.

Möchengladbach ist Leidenschaft

Dr. Kurt Kreiten übertrug Markus Topmüller die Leitung der Wasserburg Rindern. Foto: Kurt Michelis

Der war in der vergangenen Woche unter freiem Himmel im Schatten der Wasserburg mit Weihbischof Rolf Lohmann. Corona-bedingt anders als geplant, nämlich in kleinerem Rahmen, aber doch beeindruckend. Nicht zuletzt für den, der nun seinen Platz im (Un)Ruhestand finden muss. Im Gespräch mit der NRZ verriet Kreiten: „Ich konnte mich aufgrund frühzeitig bekannt gegebener Planungen lange auf meinen Ruhestand vorbereiten. Aber ich muss zugeben, dass es mir doch jetzt schwer fällt.“

Dabei lässt er seinen Lebensweg noch einmal Revue passieren. Geboren 1954 in Saarbrücken ist der studierte Diplom-Geograph dennoch ein echter Niederrheiner und im tiefsten Herzen Gladbach-Fan. Studiert hat Kurt Kreiten in Bonn, wo er 1980 sein Diplom in empirischer Sozialforschung machte. Beruflich folgte dann die Betreuung der agrarstrukturellen Rahmenplanung für NRW. Mitte der 80er Jahre promovierte er zum Thema Gestalt und Wandel der nebenberuflichen Landwirtschaft in NRW.

Er wollte immer Wissen vermitteln

Keinesfalls wollte der junge Kreiten nach seiner Doktorarbeit aber in der Forschung bleiben, sondern ein Berufsfeld finden, wo er Wissen vermitteln konnte. „Ich bin kein Wissender im Elfenbeinturm. Ich wollte schon damals immer gerne mein Wissen weiter geben. Niedrigschwellig, bodenständig, verständlich eben“, so der ehemalige Wasserburg-Chef. Bis 1990 war deswegen der Klausenhof für ihn ein gutes Arbeitsfeld. Nach seiner Hochzeit 1989 war er dann auch kurze Zeit Leiter der badischen Bauernschule. Aber der Niederrhein ließ ihn nicht los und er bewarb sich erfolgreich beim Bistum Münster als Leiter der damaligen Katholischen Landvolkshochschule, also dem heutigen Katholischen Bildungszentrum – den Niederrheinern besser bekannt als Wasserburg Rindern.

Kurt Kreiten hat viel Energie in die Sanierung der Wasserburg Rindern gesteckt. Foto: Ag / NRZ

29 Jahre lang prägte er federführend mit seinen (heute 34) Mitarbeitern die Geschicke der Wasserburg Rindern. Einige Jahre lebte er mit seiner Frau und den drei Söhnen auch vis-a-vis des schönen Bildungszentrums in einem renovierten Bauernhaus - mit Pferden vor der Haustüre. Die Pferde gehören zum vierbeinigen Team der engagierten „Pony-Frauen“. „Ein Projekt der Wasserburg, das bis heute Bestand hat“, freut sich Kreiten. Seine Frau Hedwig betreut dieses Projekt auch heute noch.

Schwerpunkte hat sich stets gewandelt

Die inhaltlichen Schwerpunkte im Katholisches Bildungszentrum haben sich stets gewandelt: Schulung von Gästeführern, Abschied vom Erwerbsleben, Spielplatz Computer für Jugendliche oder das Coaching in allen möglichen Lebensbereichen und vieles mehr. Ein Highlight mit Ausstrahlung auch auf die Wasserburg sieht Kreiten die Hochschule Rhein-Waal. „Der Förderverein der Hochschule ist noch vor der Hochschule selbst bei uns auf der Wasserburg gegründet worden“, erinnert sich Kreiten gerne. „Und die Dynamik, die die Hochschule dann nach Kleve brachte, hat auch uns ganz viele Impulse gegeben.“

Es kann auch mal krachen

Seinen Mitarbeitern wird der langjährige Direktor sicherlich als vielschichtiger Mann in Erinnerung bleiben. Einer, der sich gekümmert hat, der kooperativ und klug war und der auch Entscheidungen, wo sie getroffen werden mussten, traf. Kreiten selbst sagt: „Ich bin geduldig, habe zwölf Jahre lang den Umbau der Wasserburg bis ins Detail begleitet. Ich bin auch langmütig - bis zu einem gewissen Grad. Dann kann’s auch heftig krachen.“

Nun wird Kreiten alles ruhiger angehen. Zumindest wird er es versuchen. In zahlreichen Vereinen ist er im Vorstand aktiv und das Interesse für Kunst, Kultur, Reisen und „Oregionalität“ wird er zweifellos behalten und teilweise vertiefen. Sicher ist, dass er mit zwei seiner drei Söhne die Dauerkarte für Borussia Mönchengladbach nutzen wird, sobald die Pandemie-Regeln es wieder zulassen.