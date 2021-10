Louisendorf: Das Mundarttheater setzt auf die Liebe

Louisendorf/Keppeln. Das neue Stück des Louisendorfer Mundarttheaters „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ feiert am 21. Oktober Premiere.

Die Louisendorfer Theatergruppe probt wieder regelmäßig, Ende des Monats präsentiert das Mundarttheater eine Eigenproduktion, eine Komödie in drei Akten – geschrieben vom Vorsitzenden Helmut Appenzeller.

„Miss Louisendorf/Keppeln“

Auf der Bühne ist wieder einige Verwirrung aufzulösen: Als im Dorf eine „Miss Louisendorf/Keppeln“ Wahl geplant wird, wollen auch Elvira und Berta mitmachen. Auch Detlef, neuer Mieter bei Berta und Kalli und Inhaber des Friseursalons „Schnipp-Schnapp“ möchte als Barbie-Girl auf den Laufsteg. Wer geht mit auf Model-Tour durch die Pfalz und Keppeln? Und wer nimmt zum Schluss wen in den Arm?

Lustige und unterhaltsame Momente – wie immer in pfälzischer Mundart – bringen dem Zuschauer die Erkenntnis „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Die Premiere im Louisendorfer Bühnenhaus „Alte Schule“ findet am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr, statt. Freitag und Samstag öffnet sich der Vorhang jeweils um 20 Uhr.

Am Sonntag, 24. Oktober, gibt es vor der Aufführung ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Vor der Präsentation am Samstag, 30. Oktober, in der „Dorfschule“ Keppeln wird gegen 18 Uhr ein Theater-Dinner angeboten. Wie in Louisendorf wird am Sonntag, 31. Oktober, ab 14.30 Uhr, in Keppeln Kaffee und Kuchen serviert, danach heißt es „Bühne frei“ für die Spieler.

Karten bei den Mitgliedern

Die Aufführungen werden unter den gültigen Vorschriften der Corona-Schutzverordnung NRW durchgeführt. Es gilt die 3G-Regel.

Der Kartenvorverkauf (keine Platzreservierungen) startet ab sofort bei den Mitgliedern des Mundarttheaters oder wie bisher unter 02824 / 962 270.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland