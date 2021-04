Bei einem Brand in einem ehemaligen Kindergarten in Kleve ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Mann stirbt bei Brand in ehemaligem Kindergarten in Kleve

Kleve. Das Gebäude wird regelmäßig von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt. Eine Person hat den Brand im früheren Kindergarten nicht überlebt.

Bei einem Brand in einem ehemaligen Kindergarten in Kleve ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wollten am Freitagabend in dem leerstehenden Haus übernachten und wurden vom Feuer überrascht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand entstand demnach gegen 23 Uhr am Abend an der Richard-van-de-Loo-Straße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits verraucht. Drei Personen konnten sich vor den Flammen ins Freie retten. Eine Person wurde später von den Einsatzkräften leblos im Gebäude gefunden. Die Brandursache sowie weitere Angaben über die tote Person waren zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr hatte ihn tot in einem der Räume gefunden. Sie war rund zwei Stunden im Einsatz. Der eigentliche Brand war schnell gelöscht.

Laut Polizei wird der ehemalige Kindergarten regelmäßig von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Identität des Verstorbenen dauern derzeit an.