Marktplatz Kalkar: Wohin mit den Autos?

Der Marktplatz in Kalkar ist eine Touristenattraktion. Wo sonst im Kreis Kleve gibt es solche Fassaden, so ein schmuckes altes Rathaus und so hochgeschätzte Gastronomie? Was die Gestaltung des Platzes an sich angeht, sind die Mängel jedoch offenkundig: unebene Steine, Parkplätze mit hässlichen Pollern, fußgängerunfreundliche Zufahrtsstraßen. Vor zwei Jahren begann die Stadt mit einem integrierten Handlungskonzept, das aus 25 Einzelmaßnahmen besteht. Zum Auftakt der Bürgerbeteiligung präsentierte die Stadt am Samstag zwei Entwürfe für die Umgestaltung des Marktplatzes. Anhand von Plänen konnten sich Bürger informieren und mit den Fachleuten sprechen.

„Wir haben als Stadt die Verantwortung, uns für die Zukunft aufzustellen“, sagte Bürgermeistern Britta Schulz. Man könne nicht die nächsten zehn Jahre warten, sondern müsse handeln – selbst wenn es finanziell eng und schwierig sei. „Wir müssen die Fördermittel nutzen“, ergänzte sie. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Kleinkiesel müssen bleiben

Welche Möglichkeiten der Umgestaltung es gibt, erläuterte Stadtplaner Frank Sundermann. Auch das, was nicht geht: ein anderer Belag des Marktplatzes etwa, also zum Beispiel Steinplatten. Die sogenannten Kleinkiesel bleiben bestehen, weil der Denkmalschutz es so will. Aber es wird die Möglichkeit geben, entweder parallel zur Straßenführung oder aber diagonal gespaltenen Kleinkiesel zu verlegen, so dass man barrierefrei den Platz überqueren kann. Was ebenfalls möglich wird, ist eine Vergrößerung der Flächen für die Außengastronomie.

Frank Sundermann erläuterte die Pläne. Foto: Andreas Daams / NRZ

Für größere Diskussionen sorgt allerdings die Frage der Parkplätze. „Da gibt es zwei Lager“, gibt Sundermann zu. Die einen wollen möglichst viele zentrale Parkplätze erhalten, die anderen wollen die Autos möglichst aus dem Stadtkern verbannen. Die beiden vorliegenden Vorschläge zeigen zwei Varianten. In der ersten wird die Zahl der Parkreihen von vier auf drei reduziert, die Zahl der Parkplätze schrumpft von derzeit 67 auf unter 50. In der zweiten gibt es nur noch eine vertikale Parkreihe an der Kanalstraße, eventuell mit sechs Bäumen vom Marktplatz abgetrennt. Hier gäbe es nur noch 27 Parkplätze.

Allerdings darf man die Parkplatzfrage nicht isoliert betrachten. Denn im Zuge der Maßnahmen soll die Altkalkarer Straße auf eine gemischte Verkehrsfläche umgestellt werden, so dass der 200-Meter-Fußweg vom Parkplatz Schwanenhorst zum Marktplatz erheblich einladender wird als derzeit. Aus der Hanselaerer Straße auf der anderen Seite soll eine Einbahnstraße mit Schrittgeschwindigkeit werden. Klar ist: Einwohner und regelmäßige Besucher werden ihre Gewohnheiten ändern müssen. „Wir machen das alles ja für uns selber, nicht nur für Touristen“, betont die Bürgermeisterin.

Entscheidungen bis September

Jedenfalls soll es nun bis Ende September zu Entscheidungen kommen. Mitte 2021 könnte dann Baubeginn sein. Zuvor haben die Bürger aber noch Gelegenheit, ihre Ideen und Vorstellungen in den Planungsprozess einzubringen. Hierzu soll es ab Mitte Juli eine Plattform im Internet geben, eventuell auch eine größere Präsenzveranstaltung.