Markus Bremers aus Uedem weiß: Halbherzig geht gar nichts

Er ist der, der die leeren Blätter füllt. Dr. Markus Bremers aus Uedem-Keppeln. Geschäftsführer der klassischen PR-Agentur document1. Kurze Erklärung für diejenigen, die nicht Word-affin sind: Dokument 1 ist jenes leere Dokument, das immer angezeigt wird, wenn Microsoft Word gestartet wird. „Also sind wir diejenigen, die diese Blätter füllen“, betont der Agentur-Chef aus Uedem. Das allerdings gilt für den 50-Jährigen Geschäftsmann mit einem sechsköpfigen Team im Nacken nicht nur im geschäftlichen Sinne.

Der, der die leeren Blätter füllt

Denn Bremers hat schon viele leere Blätter gefüllt. Und tut es noch. Mit „Döntjes“, also Geschichten und Anekdoten, die er gerne erzählt, mit Ideen, mit politischem Engagement, mit Köpfchen, Mut und vor allen Dingen mit Leben. Von letzterem gibt’s reichlich im idyllischen Zuhause des gebürtigen Uedemers, der mit seiner Familie auf dem elterlichen Hof seiner Frau - der WDR-Moderatorin Steffi Neu - in Keppeln lebt. Neben den Eltern Markus Bremers und Steffi Neu bringen auch die beiden Kinder Fritz (17) und Josefine (15) ebenso Leben ins Haus, wie der kleine Pudel-Terrier-Mix Kalli, ein sympathischer Herzensbrecher auf vier Pfoten, weiß wie eine Schneeflocke. Zum dahin schmelzen eben.

Runder Geburtstag in kleiner Runde

Hier fiel es dem 50-Jährigen, der jüngst seinen runden Geburtstag im kleinen Kreis feierte, relativ leicht den Corona-bedingten Lock-Down zu überstehen. Zumindest emotional. „Corona hat uns schon gezeigt, in welchem Sozialgefüge wir leben, ob es uns trägt oder nicht“, verrät Bremers, der nun weiß, dass es trägt. „Ich bin schon heilfroh hier in Keppeln auf dem Land zu leben!“

Geschäftlich hat er auch die Härten der Pandemie erfahren und erfährt sie noch. Seit Anfang April ist sein Agentur-Team in Kurzarbeit. Jetzt läuft’s langsam wieder an. „Aber die Einbußen sind spürbar… und bleiben es vielleicht auch erst einmal“, befürchtet der PR-Fachmann und promovierte Politikwissenschaftler.

Politik-Wissenschaft, neuere Geschichte und Staatsrecht in Rekordzeit studiert

Apropos promoviert: Nach dem Abitur in Goch hat Markus Bremers Politik-Wissenschaft, neuere Geschichte und Staatsrecht in Rekordzeit in Bonn studiert. Nach strengem Studienplan (Bremers: „Die eine Hälfte des Semesters wurde gefeiert, die andere diszipliniert studiert.“) Gewohnt hat er damals mit der heutigen Ehefrau Steffi in Köln. Finanzieren konnte der gebürtige Uedemer das Studium unter anderem mit Arbeiten bei den Firmen Garbe und Horlemann in Uedem. Es folgte noch ein kurzer Ausflug ins Jura-Studium, dann die Anstellung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Dabei hat er sich bei der Bewerbung - wie in vielen Lebenssituationen - auf seine Fähigkeiten, mutiges Engagement und die nötige Portion Glück verlassen können.

Zweimal war Bremers auch Bürgermeisterkandidat

Und Politik lag ihm immer. 1999 hatte er in Uedem gegen Bürgermeister Werner van Briel kandidiert und 2004 gegen Rainer Weber. Wissenschaftlicher Mitarbeiter war er erst bei einer Abgeordneten aus Mönchengladbach, danach von 2000 bis 2003 Leiter im Abgeordnetenbüro von Dr. Barbara Hendricks in Kleve.

„2003 wurde ich erstmals Vater und habe ein Erziehungsjahr in Anspruch genommen. Während der Zeit bin ich zurück zu meinen Wurzeln und habe mich mit der Pressearbeit selbstständig gemacht.“ Schon als 15-Jähriger erschrieb sich Bremers einst die ersten Schreibsporen bei einer Tageszeitung.

Aus dem kleinen Home Office wurde ab 2005 ein gemietetes Büro in Goch, das bis 2014 stetig wuchs und sich zur Agentur document 1 mauserte. Seit 2014 ist document 1 in Uedem zuhause. Dort wo einst die Gaststätte „Zum Mühlentor“ seiner Großmutter beheimatet war. Angekommen kann man sagen. Beruflich und privat. In Uedem und Keppeln.

Der Genießer spielt Badminton und fährt gern Fahrrad

Sportlich fit hält sich der Genießer Bremers („ich liebe gutes Essen und guten Wein“) übrigens mit Badminton und Fahrradtouren. Und natürlich auf Gassirunden mit Kalli. Da darf es dann auch mal ruhiger zugehen. „Denn ich bin eher ungeduldig. Mich kannst du auch nicht dimmen. Ich gebe null oder 100 Prozent. Halbherzig geht nicht“, gibt er zu. „Ein Erfahrungswert.“

Macher oder Glückskind? „Beides“, so Bremers, „manchmal muss man mutig sein und einen neuen Schritt tun. Und manchmal ist es dann Glück, wenn er auch gelingt.“