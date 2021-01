Materborn: Nachbarin rettet bei Küchenbrand Frau aus Wohnung

Einsatz für den Löschzug Materborn: Eine Frau war in ihrer Wohnung gestürzt und nicht mehr in der Lage, eigenständig aufzustehen. Infolgedessen geriet Essen auf einem Küchenherd in Brand und sorgte für eine starke Rauchentwicklung im Haus. Eine Nachbarin rettete sie.

Kleve-Materborn. Eine aufmerksame Nachbarin hat am Samstag eine Frau in hilfloser Lage aus ihrer Wohnung in Materborn geholt und ihr so möglicherweise das Leben gerettet. Wie der Löschzug Materborn mitteilte, war die Frau in ihrer Wohnung gestürzt und nicht mehr in der Lage, eigenständig aufzustehen. Infolgedessen geriet Essen auf einem Küchenherd in Brand und sorgte für eine starke Rauchentwicklung im Haus.

"Glücklicherweise wurde durch eine Anwohnerin die Tür gewaltsam geöffnet und die Bewohnerin aus dem giftigen Rauch befreit"

Alarmiert durch den Hausnotruf, rückte der Löschzug Süd (Materborn/Reichswalde) zur Einsatzadresse aus. „Glücklicherweise wurde durch eine Anwohnerin die Tür gewaltsam geöffnet und die Bewohnerin aus dem giftigen Rauch befreit und in Sicherheit gebracht“, so die Feuerwehr.

Der alarmierte Rettungsdienst, unterstützt durch einen Notarzt, behandelten die Bewohnerin und brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehr blieben keine weiteren Aufgaben übrig. Die Wohnung wurde kontrolliert und anschließend übergeben. Der gesamte Einsatz dauerte rund 30 Minuten.