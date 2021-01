Mit der Bakfiets durch Kleve

André Budde mit Tochter Charlotte in seinem Lasten-Fahrrad. Das elektrisch angetriebene Zweirad steht kaum einen Tag still, seitdem es der Klever vor dreieinhalb Jahren gekauft hat.

Kleve André Budde hat sein Auto verkauft. Den Alltag seiner Familie bestreitet der Klever mit dem Lastenrad.

Wenn André Budde von seinem Lastenrad spricht, kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus. Es sei die wohl beste Investition seines Lebens gewesen, meint der 56-jährige Klever. „Die Bakfiets hat sich schon längst in doppelter Hinsicht ausgezahlt: im Portemonnaie und mit Blick auf den Klimaschutz“, sagt André Budde. Vor dreieinhalb Jahren entschied sich der Banker dazu, sein Zweitauto zu verkaufen. Stattdessen kaufte er sich für 3500 Euro ein knapp 80 Kilogramm schweres Lastenrad. Seitdem habe das elektrisch angetriebene Zweirad kaum einen Tag stillgestanden. „Die Klever kennen mich eigentlich nur noch auf dem Fahrrad oder auf der Bakfiets“, sagt Budde.

Zwar besitzt der Familienvater auch weiterhin ein Auto. Das aber rolle nur zu ganz besonderen Anlässen aus der Garage. Zum Besuch bei der Verwandtschaft, für den Weg zum Supermarkt oder zur Arbeit tritt er nämlich in die Pedale. Bis zu 80 Kilogramm Gepäck darf er laden. „Keine Steuern, kein Benzin – dafür immer einen Parkplatz. Das Lastenrad überzeugt einfach. Ich habe auch kein Problem damit, bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Dafür gibt es entsprechende Kleidung“, sagt Budde. Zudem sei man im Stadtgebiet häufig schneller am Ziel als mit dem Auto. Mittlerweile habe er so 5700 Kilometer zurückgelegt, sein Tacho kann die Angabe bestätigen.

Idee aus den Niederlanden

Auf die Idee seien er und seine Frau in den Niederlanden gekommen. Schließlich würden die Lastenräder dort bereits seit Jahrzehnten zum Alltag gehören. „Es ist eigentlich merkwürdig, dass dieser Trend noch nicht über die Grenze geschwappt ist, obwohl sie so nahe ist“, sagt der Karnevalist Budde. Er habe 2017 eine Reise zu einem Produktionswerk im niederländischen Amersfoort angetreten, um die Räder näher kennenzulernen. Sofort sei er von der mit einem Mittelmotor ausgestatteten Bakfiets überzeugt gewesen, über einen Händler in Goch bezog er ein solches. Binnen zwei Wochen wurde das Transportrad dann nach Materborn ausgeliefert.

Mittlerweile fährt er seine dreijährige Tochter Charlotte vier Mal pro Woche mit dem elektrischen Lastenrad zum Kindergarten, so Budde. „Meine Tochter sitzt immer regen- und windgeschützt, für den Sommer haben wir noch einen extra Überzug“, sagt der 56-Jährige. Gerne würden auch Freundinnen von Charlotte in dem Zweirad mitfahren, das sei für die Heranwachsenden gar ein echtes Abenteuer. „Man merkt langsam auch, dass die Akzeptanz für die Bakfietsen in Kleve wächst. Ich glaube, dass es etwa acht oder zehn solcher Räder im Stadtgebiet gibt. Dennoch könnten es noch deutlich mehr sein. Gerade bei jungen Leuten kommt das Thema Nachhaltigkeit an“, sagt Budde.

Budde: Mit städtischer Sammelbestellung Geld sparen

Schon vor Jahren hätten er und seine Frau sich intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigt. „Man kann nicht immer nur vom Klimaschutz reden, man muss es auch machen. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehren und das machen würde, was möglich ist, wäre dem Klima schon enorm geholfen“, sagt Budde. Ihm zu Folge liegen genügend Ideen auf dem Tisch, um E-Lastenräder bekannter und beliebter zu machen. „Ich habe schon seit längerer Zeit die Idee im Kopf, dass man als Stadt vor Ort entsprechende Käufer sucht und eine Sammelbestellung von vielleicht 20 oder sogar mehr Rädern aufgibt. Dann könnte man noch einen deutlich erschwinglicheren Preis bekommen“, sagt Budde.

Zudem verweist er darauf, dass es Fördergelder von Land und Bund für solche Projekte gäbe. Auch der Kreis Kleve könne diesbezüglich aktiv werden. Um das Projekt „E-Lastenrad“ in Kleve auch politisch voranzutreiben, sitzt André Budde für die Christdemokraten im neu konstituierten Mobilitätsausschuss. „Es ist an der Zeit, dass sich in den Köpfen der Klever etwas tut. Manchmal braucht es seine Zeit. Aber ich mache gerne Werbung für die gute Sache“, sagt er.