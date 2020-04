Mit und ohne Coronavirus: Wie wollen wir zusammenleben?

Es gab Zeiten, da diskutierte man über die Art von Gesellschaft, in der man leben wollte. Heute schickt man sich Emojis, wenn man sich in Talkshows nicht gerade an die Gurgel geht. „Ich nehme es so wahr, dass es immer weniger den Wunsch gibt, den anderen verstehen zu wollen“, sagt Thomas Freiss. Der Klever arbeitet als Abteilungsleiter bei einer Versicherung in Düsseldorf und hat vor wenigen Jahren berufsbegleitend den Studiengang „Philosophie, Politik, Wirtschaft“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München absolviert.

Zuhören und verstehen - das wollen nur wenige

Zusammen mit anderen ehemaligen Studenten denkt er gerade über verschiedene Themen nach, die mit der derzeitigen Corona-Krise in Verbindung stehen. „Für mich sind die zurückliegenden Tage auch der Versuch, mich selber zu aktivieren.“ Nachdenken, Gedanken formulieren und in einem kleinen Essay bündeln – bestimmt nicht die schlechteste Art und Weise, mit der gewonnenen Zeit umzugehen. Er möchte als Bürger die Stimme erheben, auch wenn er sich damit angreifbar macht. „Eine lebendige Bürgergesellschaft lebt davon, dass jeder sich einbringt und den Mut hat, etwas zur Diskussion zu stellen.“

Zur Diskussion stellen, das bedeutet für ihn aber ganz etwas anderes als das, was gegenwärtig oft abläuft. Wenn jeder sich sicher ist, dass nur er alleine weiß, was eigentlich richtig ist, dann geht es nur noch darum, den anderen zu bekehren oder zu verdammen. Freiss: „Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass ein anderer auch recht haben könnte.“ Das aber ist die zentrale Voraussetzung für das, was er mit seinem Papier anstoßen möchte: Dass wir die momentane Zeit der Entschleunigung dazu nutzen, uns darüber auszutauschen, wie wir künftig eigentlich zusammenleben wollen.

Wie wollen wir mit unserem Leben umgehen?

„Lasst uns darüber nachdenken, was zu einem guten Leben gehört, wie wir wirtschaften und welche Bedeutung wir unserer Erwerbsarbeit beimessen wollen“, schreibt er. „Welche Ansprüche stellen wir an die uns noch verbleibende Lebenszeit? Was wollen wir unter unserer Verantwortung verstehen; für uns, unsere Mitbürger auf der Welt und für nachkommende Generationen?“ Wohlgemerkt: Antworten gibt er nicht. Vielmehr möchte er, dass man offen an die Fragen herangeht, ohne Angst vor großen Ideen und neuen Entwürfen. Ohne die eigene Position für absolut zu halten oder andere mit Vorwürfen zu traktieren.

Ein frommer Wunsch? „Ich kann leider keine praktische Anleitung für jede Diskussion geben“, gibt er zu. Er erinnert an die Einrichtung der Salons im 19. Jahrhundert, als Menschen dort zusammenkamen und miteinander sprachen. Ähnliche dezentrale private oder öffentliche Einrichtungen sollte es geben, hofft er. Orte, an denen wieder diskutiert wird, von Bürger zu Bürger. Das könne auch das Internet sein – momentan gibt es ja auch gar keine andere Option. Freiss jedenfalls möchte seine Gedanken und Ideen nicht mehr nur mit wenigen Freunden austauschen, sondern im besten Sinne „veröffentlichen“..

Eine öffentliche Diskussion ist wichtig

Dass er keine Angst vor der Öffentlichkeit hat, hat er übrigens schon mehrfach bewiesen, als Schauspieler zum Beispiel im XOX-Theater. „Ich bin ein Stückweit eine Rampensau“, schmunzelt er. Schon zu Schulzeiten hat er mit der Schauspielerei angefangen. Vielleicht eine gute Voraussetzung fürs Diskutieren: Schließlich versetzt man sich beim Spielen automatisch in eine andere Figur hinein, um diese glaubwürdig zu verkörpern.