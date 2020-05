Mitten in Kleve entsteht ein Treff für alle Generationen

Kleve. Kleve beginnt noch in diesem Jahr mit dem Bau eines „Mehrgenerationen-Spielplatzes“ an der Backermatt. Grundsätzlich mehr Jugend beteiligen.

Was bisher karge Asphaltfläche ist, wird ein bunter blühender Mini-Park mit Ballspielfläche. ein Mehrgenerationen-Spielpaltz, für jeden etwas. Er liegt mitten in Kleve an der Backermatt zwischen Rahmstraße und Grünem Heideberg, seitlich der Stechbahn. Die „Förder Landschaftsarchitekten“ aus Essen verfeinerten das, was in Kleve ersonnen und im Oktober 2017 von Bürgern diskutiert, ergänzt, kommentiert worden war. Jetzt steht der Entwurf. Im Jugendhilfeausschuss stellte ihn Baudezernent Jürgen Rauer vor und niemand hatte mehr nachfragen. Das gefiel. Die Umsetzung soll noch in diesem Sommer begonnen werden und in 2021 fertig sein.

Beim workshop berieten Bürger im Oktober 2017 in Arbeitsgruppen die Vorschläge für den Generationenspielplatz. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Lage nahe den Seniorenwohnungen wurde berücksichtigt, eine alte Mauer einbezogen. Es wird drei Bereiche geben, eine etwas lauteren als Spielfläche in der Mitte, nördlich zur Arntzstraße hin einen Platz der Begegnung mit Pergola, Sitzmulden, Tribünen-Stufen am Hang, Boule-Feld, Bewegungszonen auch mit Erwachsenen-Sportgeräten. Südlich wächst ein Garten der Sinne als Duftgarten, mit Hecken-Labyrinth, Barfußpfad, Liegen. Für die Kinder soll es im Boden eingelassene Trampoline geben, Slackline und Klettermöglichkeiten.

70 Prozent der Baukosten werden vom Land gefördert, also 280.000 Euro, wegen der Aktivierung des Stadtzentrums im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzepts“. „Wir hoffen, dass wir mit dem Budget hinkommen, eventuell muss es kleine Anpassung geben“, kündigte Rauer dem Ausschuss an.

Die Jugend häufiger beteiligen – das wurde jetzt festgeschrieben

Die Stadt und ihre Politiker haben sich fest vorgenommen, die Beteiligung der Jugend an Entscheidungen in der Stadt zu steigern. Im vorigen Jahr gab es ja eine großangelegte Befragung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (wie berichtet), Die Ergebnisse hat Jan Traeder, Fachbereichsleiter Jugend und Familie, jetzt schriftlich und verbindlich konkretisiert und gab sie dem Jugendhilfeausschuss an die Hand.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/kleve-muss-was-fuer-junge-erwachsene-tun-id216540995.htmlAnlass der Jugendbefragung waren Anträge verschiedener Fraktionen gewesen, ein Jugendparlament einzurichten. Das wird wohl weniger gewünscht, vielmehr wollen sich junge Leute in ihrem Lebensumfeld engagieren zu Themen, die sie persönlich angehen. Ohne eine politische oder eine Vereins-Verpflichtung. In der Vergangenheit gab es schon gute Beispiele.

Nicht zu verbindliche Beteiligung, nicht zu viel Zeitaufwand

Empfohlen wird: Die Themen, die zum Gegenstand von Beteiligung werden, müssen der Lebenswelt der jungen Menschen entsprechen, es müssen eigene Themen oder greifbare, konkrete Sachverhalte sein. Die Beteiligung muss örtlich und technisch in der Lebenswelt der jungen Menschen ansetzen.

Es braucht Bindung an Fachkräfte zur Aktivierung und Begleitung der jungen Menschen. Zudem darf der Grad der Verbindlichkeit und des Zeitaufwandes für die jungen Menschen nicht zu hoch sein. Flexibilität ist gefragt. Der Rahmen, was geht und was geht nicht, muss klar sein. Der Rücklauf muss sich auch am Zeitempfinden junger Menschen und nicht einer Verwaltung orientieren. Jugend-/Besucher-/Quartiersparlamente müssten dezentral in den Quartieren verankert sein. Alle Vorbereitungen sollen bis 1. Januar 2021 vorbereitet sein. Jedes Jahr wird dem Ausschuss darüber Bericht erstattet. Der Beschluss fällt im nächsten Rat.