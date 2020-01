Montessori-Schule in Kleve zieht einige Wochen später um

Die Montessori-Grundschule wird aufgrund von Bauverzögerungen am Gebäude an der Spyckstraße nicht pünktlich in den Sommerferien umziehen können. Das teilte jetzt Baudezernent Jürgen Rauer im Haupt- und Finanzausschuss mit.

Rauer geht davon aus, dass der Umzug zu den Herbstferien – also sechs Wochen später – erfolgen könne. Zurzeit werden die Kinder in der Grundschule Griethausen unterrichtet und per Bus aus dem Stadtgebiet dorthin gebracht. Als Gründe führte Rauer den größeren Sanierungsaufwand der Parkettfußböden an (PAK-Belastung) und vor allem die Lieferprobleme bei den Stahlfenstern im Mittelteil des Gebäudes. Das zuständige Unternehmen habe einen Auftragsstau gehabt und entsprechend die Fenster nicht rechtzeitig besorgen können. „Daran hängen aber alle Innenarbeiten: Leitungen legen, Verputzen et cetera“, so Rauer. Mittlerweile seien die Fenster geliefert worden und werden eingebaut.

Mögliche Regressforderungen werden geprüft

Bürgermeisterin Sonja Northing teilte mit, dass die Verwaltung mögliche Regressforderungen prüfe. Die Politik sei darüber bereits am 21. Januar im Vergabeausschuss informiert worden. Daniel Rütter (FDP) und Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) monierten, dass die Schule erst eine Woche später telefonisch aufgeklärt wurde. „Das schafft Unmut“, sagte Meyer-Wilmes. Jürgen Rauer erwiderte, dass die Schulleitung bereits im Vorfeld über die Problematik im Bilde gewesen sein.

Die definitive Änderung der Umzugsplanung habe man allerdings erst nach der Informierung des Stadtrates durchgeben können, so Rauer.