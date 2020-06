Mord in der Kita: Staatsanwaltschaft räumt Versäumnis ein

Nach dem Mord an der dreijährigen Greta in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Kleve ein Versäumnis eingeräumt. Bei vorangegangenen älteren Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat seien Erkenntnisse zur psychischen Verfassung der Kindergärtnerin nicht wie vorgeschrieben der Aufsichtsbehörde ihrer Kindertagesstätte mitgeteilt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Die Behörde hatte die damaligen Ermittlungen gegen die inzwischen mordverdächtige Erzieherin wegen geringer Schuld eingestellt. Eine Rechtsmedizinerin hatte dabei festgestellt, dass die Erzieherin dringend psychologische Hilfe benötige und es sich bei der Straftat um einen Hilferuf gehandelt haben könnte. Die Erzieherin selbst habe den Bedarf bestätigt. Sie und ihre Eltern hatten versichert, dass man sich um professionelle Hilfe kümmern werde.

Weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass die psychische Auffälligkeit auch eine Gefahr für die betreuten Kinder darstellen könne, hätte dies der Aufsichtsbehörde gemeldet werden müssen, so Oberstaatsanwalt Günter Neifer.

Sie galt als für den Beruf ungeeignet

Das Eingeständnis der Justiz-Behörde reiht sich ein in eine Liste unverständlicher Versäumnisse. So hatten bereits frühere Arbeitgeber der heute 25-Jährigen mutmaßlichen Täterin nach Ermittler-Angaben bescheinigt, für den Beruf ungeeignet zu sein. Bereits in ihrem Berufspraktikum, das sie zwischen August 2017 und Juli 2018 in Krefeld absolvierte, soll die Frau durch einen Mangel an Empathie aufgefallen sein. Trotzdem erhielt sie ihre Anerkennung als staatlich geprüfte Erzieherin.

In Viersen war auch nicht bekannt, was die Ermittler zu Tage trugen: Dass es in allen vorherigen Arbeitsstätten der jungen Frau, in Krefeld, Kempen und Tönisvorst Zwischenfälle mit Kindern gegeben hatte. In allen drei Kitas mussten Kleinkinder mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden, mal mit Atemstillstand, mal mit Krampfanfällen. Immer war Sandra M. anwesend.

Nirgendwo wurden Jugendämter hellhörig

Nirgendwo notierten Ärzte Auffälligkeiten, nirgendwo wurden Mitarbeiter der Jugendämter hellhörig, an die solche Zwischenfälle gemeldet werden müssen. „Es kommt leider immer wieder zu Vorfällen, bei denen ein Notarzteinsatz erfolgt“, so ein Sprecher der Stadt Kempen, wo die Mordverdächtige zwischen August 2018 und Juli 2019 arbeitete.

„Keiner der Vorfälle wurde von den Trägern als meldepflichtiges Ereignis eingeordnet“, teilt das Landesjugendamt mit. Das nordrhein-westfälische Familienministerium will das nicht auf sich beruhen lassen. Die Vorfälle müssten „gründlich und umfassend“ aufgeklärt werden. Sollten sich die Vorwürfe gegen Sandra M. bewahrheiten, müsse der Frage nachgegangen werden, ob „ernsthafte Frühwarnzeichen“ ignoriert und die Vorfälle dem zuständigen Landesjugendamt nicht gemeldet wurden.

Die kleine Greta wurde am 21. April ins Krankenhaus eingeliefert. Tags darauf hatte Sandra M. ihren letzten Arbeitstag in Viersen. Sie hatte sich einmal mehr eine neue Arbeitsstelle gesucht. Diesmal im Kreis Kleve. Dort hatte sie aber wegen der Corona-Krise noch nicht angefangen. Am 19. Mai wurde sie verhaftet.

Sondersitzung des Landtags NRW nach Tod von Kita-Kind Greta in Viersen

Nach dem Tod eines dreijährigen Kita-Kindes soll das Landesjugendamt am Donnerstag, 4. Juni, 10 Uhr, in einer Sondersitzung des Landtags über die Vorfälle in der Viersener Kita berichten. Die SPD hatte den Antrag für die Sondersitzung gestellt. Nach dem Tod des Kindes wird gegen eine 25-jährige Erzieherin wegen Mordverdachts ermittelt. Die dreijährige Greta war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden. Am 4. Mai starb das Kind dort. Rechtsmediziner fanden Spuren, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten. (dpa)