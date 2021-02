Moyland: Erster Storch des Jahres in Till gesichtet

Till-Moyland. In Till-Moyland wurde der erste Storch des Jahres gesichtet. Ob es „Till“ ist, bleibt unklar. Denn nach zwei Tagen war der Vogel wieder weg.

Ungewöhnlich früh in der Jahreszeit, traf am vergangenen Wochenende der erste Storch in Till-Moyland ein und ließ sich wie selbstverständlich auf dem seit vielen Jahren durchgängig belegten Nest am Lindenhof an der Sommerlandstraße nieder. Leider konnte nicht festgestellt werden, ob es sich bei diesem Storch um den dortigen Dauergast „Till“ handelt, der, wie alle Jahre, als Erster des alten Storchenpaares „Till und Tilla“ dort eintrifft und auf seine Partnerin wartet.

Zwar legte er seine vertrauten Verhaltensweisen an den Tag, indem er Ausbesserungsarbeiten am Nest vornahm und die nähere Umgebung in gewohnter Manier inspizierte. Nach zwei Tagen aber verließ er das Nest wieder und wurde seither zumindest in Till-Moyland nicht mehr gesichtet. Bleibt zu hoffen, dass er sich durch die vergangenen frostigen Tage und Nächte nicht vergraulen ließ, sondern recht bald zurückfindet.

Vier der Nester in Till wurden zuletzt angenommen und bebrütet

Seit dem Errichten der ersten Nisthilfe für Störche im Jahre 2003 durch den Heimatverein weist Till-Moyland inzwischen sieben solcher Nisthilfen auf, überwiegend aufgestellt durch Privatinitiative interessierter Bürger. Vier dieser Nester wurden zuletzt angenommen und bebrütet, so dass insgesamt neun Jungstörche ihre Heimstatt gen Süden verlassen konnten. Nun hofft man in Till und Moyland auf zahlreiche Wiederkehr und erfolgreiche Aufzucht weiterer Jungstörche.