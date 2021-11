Museum Schloss Moyland mit neuer künstlerischer Direktorin

Bedburg-Hau. Die Kunsthistorikerin Dr. Antje-Britt Mählmann tritt am 1. April 2022 am Museum Schloss Moyland die Nachfolge von Dr. Barbara Strieder an.

Neue Künstlerische Direktorin im Museum Schloss Moyland wird Dr. Antje-Britt Mählmann. Ab 1. April 2022 tritt sie die Nachfolge der kommissarischen Direktorin Dr. Barbara Strieder an. Mählmann leitete zuletzt die Kunsthalle St. Annen, Lübeck.

Freie Kuratorin in Wilhelmshaven

Davor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kunsthalle Emden sowie als freie Kuratorin für die Kunsthalle Wilhelmshaven tätig. 2016 hatte Antje-Britt Mählmann ihr Studium in London und Düsseldorf mit einer Promotion über „Das Spätwerk von Louise Bourgeois“ abgeschlossen. Bereits während des Studiums konnte Mählmann Erfahrung in Galerien und Kunsthäusern in Köln sowie im Museum Folkwang Essen, im Von der Heydt Museum Wuppertal und beim Krefelder Kunstverein sammeln.

Dem einstimmigen Votum der Findungskommission und des Kuratoriums ging ein professioneller Findungsprozess voraus. Neben dem Vorstand, in dem die Stifter vertreten sind, und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gehörten der Findungskommission Katja Baudin, Kunstmuseen Krefeld, Prof. Dr. Dirk Luckow, Deichtorhallen Hamburg und Prof. Dr. Stefan Schweizer, Stiftung Schloss und Park Benrath, Düsseldorf, an.

Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, Vorsitzende des Kuratoriums: „Frau Dr. Mählmann hat uns fachlich wie auch mit ihrer Führungserfahrung in einem großen Museum überzeugt. Ihre vielfältige Expertise in der Museumsarbeit reicht weit über rein kuratorische Aufgaben hinaus. Mit dieser Entscheidung ist das Museum Schloss Moyland gut für die Zukunft aufgestellt.“ Vorstandssprecher Nicolas Baron von Steengracht betont: „Nun ist das Leitungsteam vollständig. Mit der Neubesetzung dieser wichtigen Position kann gemeinsam die positive Entwicklung des Museums Schloss Moyland fortgesetzt werden.“

Posten seit 2018 unbesetzt

Die Suche für den Posten war notwendig geworden, da im Sommer 2018 Bettina Paust den Posten als künstlerische Leiterin von Schloss Moyland gen Wuppertal verlassen und sich für die Kulturlandschaft im Bergischen Land entschieden hatte. Kommissarisch übernahm Barbara Strieder den Posten. Mit Julia Niggemann, die die Nachfolge von Johannes Look als Geschäftsführerin angetreten hat, ist die Leitungsebene nun voll funktionsfähig.

