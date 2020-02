Neue Baufelder für Kleve-Materborn geplant

Die Anwohner der Florastraße in Kleve-Materborn sind verärgert. Die Eheleute Verkühlen hatten in den vergangenen Wochen Unterschriften in der Nachbarschaft gesammelt, um gegen die geplante Bebauung des Spielplatzes zu protestieren: „Aber unsere Eingaben wurden gar nicht gehört“, sagt Arthur Verkühlen enttäuscht. „Da bekommt man schon das Gefühl: Was die Bürger denken ist völlig egal. Die machen ja doch was sie wollen.“

Der Klever Bauausschuss diskutierte am Donnerstagabend über die Bereitstellung von vier neuen Baufeldern auf dem Spielplatz an der Florastraße, der – so die Anwohner – oft von den Kindern der Umgebung genutzt werde. Auf dem Spielplatz gibt es eine attraktive Seilbahn und mehrere Klettergeräte. Die sollen jetzt verschwinden. Der Spielplatz würde von 3700 auf 1182 Quadratmeter verkleinert. Doch die größte Befürchtung der Nachbarschaft sind mögliche Erschließungskosten und ein zunehmender Verkehr.

Anwohner sind besorgt

Im Bauausschuss wurde sehr wohl auf die Bedenken der Anwohner eingegangen. Anne Fuchs (Offene Klever) sagte, dass eine Verdichtung an dieser Stelle unangebracht sei. Die Bedenken der 45 Bürger seien nachvollziehbar: Man könne jetzt nicht einfach sämtliche Spielplätze überbauen, sagte sie. Mit dieser Meinung war sie allerdings alleine.

Die große Mehrheit der Klever Politik ist für die Umsetzung des Bebauungsplanes. Schließlich habe man einst beschlossen, dass eine Innenverdichtung der Stadt Vorrang haben müsse, bevor man auf der grünen Wiese baue und noch mehr Landschaft zerstöre.

Bereits vor der Bauausschusssitzung hatte der Unterausschuss Spielplätze zu der Verkleinerung getagt und die Bebauung akzeptiert.

Vier Baufelder sollen entstehen

Geplant ist die Ausweisung von vier Bauflächen und die Erstellung einer kleine Anliegerstraße mit Wendehammer. Damit der Spielplatz künftig auch noch vom Kirchweg angesteuert werden kann, ist ein kleiner Fußweg vorgesehen. In dem Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Schotter- und Kiesgärten nicht erlaubt sind. Die neuen Eigentümer müssen ihre Gärten dann begrünen.