Niederländer wollen Militärgeschichte wieder erlebbar machen

Als Rien van den Heuvel durch Schenkenschanz spazierte, da war der 74-jährige Niederländer ein wenig enttäuscht. Das ist also die berühmte Schanz, über die er in historischen Büchern so viel gelesen hatte. Hm. Und das soll der Ort sein, der für die Bildung der niederländischen Nation einst so wichtig war? „Nichts erinnert an die Bedeutung von damals“, sagt Rien van den Heuvel. Die Klever würden diesen historischen Schatz gänzlich missachten.

Touristisch könnte man dies gut vermarkten

Rien van den Heuvel hat ein Buch über die Mauritslinie geschrieben. Ein großes Kapitel ist Schenkenschanz gewidmet. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Rien van den Heuvel aus Lobith hat sich intensiv mit der einstigen Wehranlage im Rhein auseinandergesetzt. Gemeinsam mit Wim Huijser hat er ein Buch über die so genannte „Mauritslinie“ herausgegeben, die im 16. Jahrhundert eine wichtige militärische Grenzlinie zwischen Schloss Loevestein und Kleve war, und auf den großen Militärstrategen Prinz Maurits von Oranien zurückgeht. Und während auf niederländischer Seite dem früh-neuzeitlichen Limes viel Beachtung geschenkt wird, sei das historische Bewusstsein in Deutschland nahezu nicht vorhanden: „Dabei könnte man die Mauritslinie touristisch gut vermarkten“, sagt van den Heuvel.

Die Niederländer tun dies bereits. Die Stiftung „Onze Waal“ hat dafür gesorgt, dass mehrere ehemalige Wachtürme wieder rekonstruiert werden. So gibt es an der Waal in Bemmel einen nachgebauten Meldeturm, der im 16. Jahrhundert eine wichtige Funktion hatte. Ähnlich könne man auch an anderer Stelle verfahren, um das Bewusstsein für diese einst so wichtigen Militärstützpunkte zu schärfen. Auch einen Radweg und eine Wanderroute könne man anbieten. Der Phantasie seien da keine Grenzen gesetzt.

Eine militärische Einheit von Kleve bis Louvenstein

Rien van den Heuvel erzählt, dass die Mauritslinie aus unterschiedlichen Elementen bestand. Unter anderem gab es mehrere verstärkte Städte wie Nimwegen, Zaltbommel, Tiel oder Gorchum. Aber es gab auch zig Wehrtürme und Aussichtspunkte, die ein Bollwerk gegen die Truppen der Spanier bilden. Das wichtigste Element in der Verteidigungslinie bildete allerdings Schenkenschanz. Ohne die Schanz hätte man die Niederlande niemals befreien können, ist sich van den Heuvel sicher. Wer die Schanz besaß, der kontrollierte die großen Flüsse und damit auch die militärisch wichtigen Fahrwege: „Der Kampf um die wichtige Provinz Holland wurde hier am Niederrhein geführt“, so van den Heuvel.

Mit dem Projekt „Mauritslinie“ möchte van den Heuvel sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden die Bedeutung unterstreichen. In seinem Buch schreibt er, dass dies auch dringend notwendig sei. Wenn man durch Schenkenschanz gehe, dann fehle jegliche Inspiration. Die Geschichte wurde gut versteckt: „Nirgendwo spürt man die korrigierende Hand einer Gestaltungskommission mit einem Gefühl für die Geschichte“.

Eine strategisch wichtige Anlage

Schenkenschanz wurde 1586 von Maarten Schenk van Nydeggen errichtet, im Auftrag des Grafen von Leicester, Robert Dudley, der die sieben Provinzen anführte. Mehrmals wurde um die Schanz gefochten. „Sie war die Hintertür der Niederlande. Wenn die Schanz offen stand, dann war die Republik bedroht“, so van den Heuvel.

Wim Huijser und Rien van den Heuvel: De Mauritslinie. Strategisch steekspel langs de Waal. Van Louvenstein tot Schenkenschans. 168 Seiten. 22,50 Euro. Picture Publishers.