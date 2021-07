Niederrhein: Ein neuer Flyer für Urlaub im Reisemobil

Kreis Kleve. Der Reisemobil-Flyer „Reisemobil am Niederrhein“ hält Infos bereit zu den Freizeitmöglichkeiten der Region, zu Stellplätzen und Ausflügen.

Alles auf einen Blick: der neue Reisemobil-Flyer für den Niederrhein ist da. Kurz, knapp, übersichtlich bekommen die Wohnmobilfreunde alle Infos, die sie für ihren Aufenthalt am Niederrhein brauchen. Mit Tipps zu Stellplätzen, Ausflügen und Einkaufsmöglichkeiten.

Es gibt nur wenige touristische Regionen im Land, die sich so überzeugend und klar zum Reisemobiltourismus bekennen wie der Niederrhein

Urlaub im Reisemobil und auf dem Campingplatz liegt voll im Trend. Und der Niederrhein ist eine äußerst Wohnmobilfreundliche Region. Das bestätigt auch das Fachmagazin „pro mobil“: Es gibt nur wenige touristische Regionen im Land, die sich so überzeugend und klar zum Reisemobiltourismus bekennen wie der Niederrhein. Der Flyer hält Infos bereit zu den abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten der Region. Tipps gibt es zu Wander- und Fahrradrouten und man erfährt, wie man das NiederrheinRad ausleihen kann. Reisende schätzen den Niederrhein aber auch wegen der großen Dichte an Stellplätzen in der gesamten Region. Rund 40 Stellplatzangebote stehen bereit. Die Liste empfehlenswerter Orte ist lang. Sie reicht von kleinen, verträumten Plätzen im Wald oder am Wasser bis zu herausragenden Anlagen.

Der Flyer „Reisemobilfreundlicher Niederrhein“ ist kostenlos erhältlich beim Niederrhein Tourismus unter 02162/817 903 oder info@niederrhein-tourismus.de

