Nimweger Astrophysiker machte ein Bild vom Schwarzen Loch

Kleve/Nimwegen. Heino Falcke hat mit seinem Team der Radboud-Universität Nimwegen zum ersten Mal ein Foto eines Schwarzen Lochs machen können.

Diesen Moment wird Heino Falcke nie vergessen: Am 10. April 2019, 15:07 Uhr Brüsseler Ortszeit, hat der deutsche Wissenschaftler, der seit vielen Jahren an der Radboud-Universität in Nimwegen lehrt, seinen großen Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft kann der Astrophysiker ein Foto von einem Schwarzen Loch präsentieren. Was jahrelang als unmöglich galt, hat er mit seinem Team und internationalen Kollegen möglich gemacht: Die Visualisierung eines kosmischen Phänomens, welches sich 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt befindet.

Die Grenzen des menschlich Machbaren

Manchmal muss auch Heino Falcke kurz innehalten und sich zwischen all seinen Formeln und Berechnungen das Unvorstellbare vor Augen führen: Ein Bild von einem Schwarzen Loch zu machen, welches 500 Trillionen Kilometer entfernt ist von der Erde, sei, so Falcke, in etwa so, als wolle man von Nimwegen aus ein Senfkorn in New York fotografieren, welches ein Loch in der Mitte besitzt. „Das ist schon verrückt“, gibt Falcke zu.

Mit diesem Bild hat sich der Wissenschaftler aus Köln an die Grenzen des Machbaren herangewagt: „Am Rande von Schwarzen Löchern endet unsere Möglichkeit zu messen und zu forschen, und es ist eine große Frage, ob wir diese Grenze jemals überschreiten können“, so Falcke. Im April 2019 ging ein langgehegter Traum in Erfüllung. Während seiner Antrittsrede an der Radboud-Uni 2003 hat Falcke schon diesen Gedanken laut geäußert. „Für mich war es wichtig, diesen Traum auch wahrzumachen. Als Wissenschaftler glaube ich nur, was ich sehe, aber ich muss erst daran glauben, dass ich irgendwann sehen werde.“

Das Bild vom "Höllentor"

Doch wie entsteht so ein Bild von einem „Höllentor“ (Falcke), welches sämtliches Licht schluckt? Darf man überhaupt von einer Fotografie sprechen? „Es ist schon okay, dieses Bild als Radiofoto zu bezeichnen. Aber wir haben natürlich nicht nur auf einen Auslöser gedrückt“, erklärt Falcke. Das Bildgebungsverfahren mit der Radiowellentechnik sei letztlich nicht wesentlich anders als das, was in einem Fotoapparat geschehe: „Nur sehr viel komplizierter. Man ist am Rande dessen, was noch möglich ist.“ Falcke vergleicht den Vorgang mit der Erstellung eines Bildes mit einer völlig verkratzten Linse. Alles was in die Linse hineinkomme, müsse man dann am Computer simulieren und korrigieren, um ein scharfes Bild zu erhalten.

Letztlich lässt sich auch nicht ein Bild vom Schwarzen Loch selbst erstellen, sondern nur von seinem Schatten. Behilflich ist dabei der so genannte Photonenorbit – geschlossene Lichtbahnen, die wie Planeten um die Sonne kreisen: „Die wahre Natur eines Schwarzen Lochs liegt im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln, nur seine Umgebung strahlt im Licht.“

55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt

Für das Bild von M87* - so der wissenschaftliche Name des Schwarzen Lochs in der Galaxy Messier 87 - fingen die Wissenschaftler Radiowellen mit riesigen Teleskopen ein, die weltweit an mehreren Standorten – unter anderem in Arizona, Mexiko und Spanien – gleichzeitig arbeiteten: „Deswegen spreche ich auch von Radio-Licht. Radiowellen sind wie das Licht, welches wir mit den Augen sehen, nur in einer anderen Frequenz“, erzählt Falcke. Das Teleskop sammle das Licht und bündele es im Brennpunkt. In diesem Fall haben mehrere Teleskope auf der ganzen Welt das Radio-Licht gesammelt und dieses wurde dann im Computer gebündelt.

Auf den Weg dahin gab es für die Forscher viele praktische Probleme zu bewältigen. So mussten die Teleskope auf die Piko-Sekunde genau synchronisiert und millimetergenau ausgerichtet werden. Auch die Erd-Atmosphäre stellte für das Messen ein Problem dar: „Wir arbeiten bei sehr hohen Radiofrequenzen und diese werden zum Beispiel durch Wolken absorbiert. Das Wetter spielt dann auf einmal eine Rolle, obwohl wir Radio-Astronomen es gewohnt sind, unabhängig vom Wetter arbeiten zu können“, erzählt Falcke.

Wissenschaftler wurden in Mexiko überfallen

Und dann waren da noch die ganz menschlichen Probleme: In Mexiko wurde ein Team von Heino Falcke von sechs maskierten und schwerbewaffneten Männern überfallen, mit dabei war damals Doktorand Michael Janssen aus Kalkar. „Das war für uns ein großer Schock“, berichtet Falcke. Im Jahr darauf sei ein Astronom einer anderen Gruppe sogar entführt worden. Mit diesen Überfällen habe man bei der Planung des Vorhabens nicht gerechnet.

Warum ist es überhaupt wichtig, ein Foto von einem schwarzen Loch zu haben? „Das Sehen wollen sitzt sehr tief in uns Menschen drin. Ich wollte sehen, wie Licht in einem Schwarzen Loch verschwindet. Das ist nicht nur spektakulär, das ist auch ein entscheidender Ort, wo sich die Physik abspielt.“ Die ersten Erkenntnisse seiner Forschung: „Es ist so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist in der Wissenschaft nicht unwichtig“, sagt Falcke. Mit den Forschungsergebnissen des vergangenen Jahrzehnts stehe man jetzt auf gesichertem Boden der Erkenntnis. „Die großen Diskussionen, was da eigentlich in einem Schwarzen Loch geschieht, lassen sich jetzt einfacher führen, weil wir immer besser verstehen, wie sie funktionieren. Und das war vor zehn Jahren noch nicht so.“

Gigantischer Sternenfriedhof

Schwarze Löcher sind gigantische Friedhöfe von Sternen, die durch ihre Masse immer mehr Sterne anziehen und dadurch wachsen. Wie ein gefräßiges Monster zieht es immer mehr Materie an. Dabei werden Schwarze Löcher nur von sehr großen Sternen hervorgebracht. In unserer Milchstraße gebe es schätzungsweise 100 Millionen Schwarze Löcher - viele zu klein und zu weit entfernt, um davon ein Bild zu machen, so Falcke.

Die Wissenschaftler benötigen also ein wahres „Monster“ und das fanden sie im Zentrum der Riesengalaxie M87 (Sternbild Jungfrau).

Nimwegen hat sich auf Topniveau vorgearbeitet

Erstaunlicherweise hat die Universität Nimwegen keine lange Tradition auf dem Gebiet der Astrophysik. Ein kleines Team um Jan Kuypers, Paul Groot und Heino Falcke hat in den 2000er Jahren die wissenschaftliche Abteilung neu aufgebaut und schnell auf ein weltweites Top-Niveau geführt. Vor 20 Jahren habe man mit zwei Leuten angefangen, mittlerweile arbeite man mit 70 Kollegen. Auch die Qualität der Studierenden sei gut. Wer in Nimwegen seinen Abschluss gemacht habe, der gehe anschließend in die USA nach Harvard, MIT oder New York. „Und die können da auch mithalten“, betont Falcke.

Sein Wissenschaftsdrang ist fast so unersättlich wie ein Schwarzes Loch: Als neues Projekt möchte er gerne ein Radioteleskop in Afrika realisieren. „Wir müssen weiterhin beobachten und besser werden. Wir stehen ja erst am Anfang. Wir wollen letztlich einen Film machen“, schwärmt er. Namibia sei für die Weltraumbeobachtung ein hervorragender Standort. Allerdings benötige man für die Gerätschaften sehr viel Geld. Ein Radioteleskop allein verschlingt gut zehn Millionen Euro. Ohne Gelder der Europäischen Union oder private Gelder sei das nie zu finanzieren.

Die Astrophysik lässt immer noch Platz für einen Gott

Wer Falckes Buch „Licht und Schatten“ liest, der taucht nicht nur in eine atemberaubende Wissenschaftsgeschichte ein, sondern wundert sich auch über den Menschen Falcke. Der gläubige Christ und Prädikant behält sich trotz – oder gerade wegen? – seiner streng wissenschaftlichen Arbeit einen Platz für Gott in seinem Herzen.

Falcke zeigt Ehrfurcht vor der schier unendlichen Schöpfung: „Bis heute haben wir eine Milliarde Sterne in unserer eigenen Galaxie gezählt. Das ist nichts im Vergleich zu der tatsächlichen Anzahl der vorhandenen Sterne in allen Galaxien im All“, schreibt er. Das Leben auf der Erde bleibt für ihn das größte Wunder: „Wer nach dem Urknall vorhergesagt hätte, er selbst werde einmal aus diesem Chaos entstehen, wäre für verrückt erklärt worden. Materie, die auf einmal denkt, eine eigene Meinung, Kreativität und Persönlichkeit entwickelt, ist in den Lehrbüchern der Physik schlichtweg nicht vorgesehen – und trotzdem sind wir hier.“

Heino Falcke und Jörg Römer: Licht im Dunkeln. Schwarze Löcher, das Universum und wir. 377 Seiten. Verlag: Klett-Cotta. 24 Euro.​