NRZ-Bürgerbarometer: So denken die Klever über ihre Stadt

Ist das nicht schön? Nirgendwo am Niederrhein sind die Menschen zufriedener mit ihrer Stadt als in Kleve. Man liebt die Nähe zur Natur, dem Reichswald, zum Rhein, die schönen Gärten. Und natürlich das entspannte Leben: Am Niederrhein gibt es Platz und relativ wenig Autos und auch das Kultur- und Bildungsangebot in der Stadt ist ganz passabel. Kleve ist eine nette Kleinstadt, in der man anspruchsvoll leben kann.

NRZ-Bürgerbarometer: Fragen zum Alltag in Kleve

Für das neue NRZ-Bürgerbarometer haben wir in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen nach repräsentativen Methoden 400 Personen in der Stadt befragt. Die spannenden Ergebnisse werden wir Ihnen in den kommenden zweieinhalb Wochen im Lokalteil präsentieren.

Wie steht es um das Angebot von Bussen und Bahnen? Soll die Schleuse in Brienen erhalten werden? Wie zufrieden sind Sie mit dem Bildungsangebot in Kleve? Wo kaufen Sie gerne ein und wie gut hat Bürgermeisterin Sonja Northing in den vergangenen Jahren ihren Job gemacht? Das sind nur einige Fragen, die wir gestellt haben.

Natürlich ist in Kleve nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. In unsrer Berichterstattung werden wir uns auch nicht auf die trockenen Zahlen der Statistiker beschränken, sondern wir werden zu jeder Frage tiefer ins Thema einsteigen und wir wollen ergründen, warum die Klever zufrieden oder unzufrieden mit einem Aspekt ihres Alltagslebens sind.

Schreiben Sie uns ruhig ihre Meinung

Die NRZ-Redaktion Kleve wünscht Ihnen in den nächsten zweieinhalb Wochen viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns auch auf Reaktionen. Können Sie mit den Ergebnissen übereinstimmen? Oder sind Sie völlig anderer Meinung? Haben Sie ein nettes Beispiel, welches dringend erzählt werden muss? Rufen Sie uns ruhig an unter 02821/72522 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse lok.kleve@nrz.de.

