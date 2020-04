Osterwochenende: Hier gibt es in Kleve frische Brötchen

Kleve. Auch am Osterwochenende wollen viele Menschen nicht auf frische Brötchen verzichten. In Kleve gibt es diese teilweise sogar am Ostermontag.

Ostern, langes Wochenende, endlich Zeit für ein ausgiebiges Frühstück – und dann alle Jahre wieder die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke am Feiertag auf? Während Supermärkte geschlossen bleiben müssen, ist es Bäckereien an Sonn- und Feiertagen laut nordrhein-westfälischem Ladenöffnungsgesetz erlaubt, ihre Waren zu verkaufen. Demzufolge dürfen Geschäfte geöffnet sein, deren „Kernsortiment aus (…) Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“.

Das bedeutet, dass Kunden an Karfreitag und Ostersonntag gute Chancen haben, bei ihrem Bäcker frische Backwaren zu bekommen. Allerdings gilt dies nur für Filialen, die auch an normalen Sonntagen geöffnet sind – alle anderen bleiben geschlossen.

So öffnen die Bäckereien in Kleve über Ostern:

Bäckerei Derks: Die Bäckerei Derks hat die Filialen Am Bahnhof (Bahnhofsplatz 21) und Bäckerei-Bistro (Hagsche Straße 3) wegen der Coronakrise komplett geschlossen. Dafür ist man im Laden in der Sparkasse (Hagsche Straße 33) am kompletten Osterwochenende im Einsatz: An Karfreitag soll hier von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet sein, Karsamstag und Ostersonntag von 7.30 bis 16 Uhr und an Ostermontag von 7.30 bis 15 Uhr. Die Filiale im Hagebaumarkt (Klever Ring 1) öffnet am Karsamstag von 7 bis 18 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 13 Uhr. Außerdem ist an Karsamstag auch die Filiale im Rewe-Markt (Albersallee 120) von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Die Filiale im Frischemarkt Rindern öffnet an Karsamstag von 6.30 bis 18 Uhr.

Bäckerei Horsthemke: Alle Horsthemke-Filialen bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Die beiden Filialen in den Kaufland-Märkten (Flutstraße 81, Olmerstraße 1) öffnen an Karsamstag von 7 bis 18 Uhr. Die Filiale an der Materborner Allee 1 ist am Karsamstag von 6 bis 14 Uhr und am Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. In Kleve-Kellen öffnet die Filiale an der Emmericher Straße 107 am Karsamstag von 6.30 bis 14 Uhr und am Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr.

Heicks und Teutenberg: Die Bäckerei Heicks und Teutenberg hat in allen Filialen die Geschäftszeiten wegen der Coronakrise angepasst und auf der eigenen Webseite veröffentlicht. Alle Filialen bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Die Filiale an der Kavarinerstraße 45 öffnet an Karsamstag von 5 bis 13 Uhr und am Ostersonntag von 6 bis 13 Uhr. Die Filiale Große Straße 98 ist an Karsamstag und Ostersonntag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. In Materborn (Gemeindeweg 1-3) öffnet die Filiale an Karsamstag von 6 bis 17 Uhr und am Ostersonntag von 7 bis 13 Uhr. Die Filiale im Netto-Markt in Kleve-Kellen ist am Karsamstag von 6 bis 17 Uhr geöffnet.

Bäckerei Büsch: Die Filiale der Bäckerei Büsch im Edeka Schroff (Hoffmannallee 35) öffnet an Karsamstag von 7 bis 19 Uhr. Die Filiale im Edeka Brüggemeier (Ludwig-Jahn-Straße 7-15) ist am Karsamstag von 6 bis 22 Uhr und am Ostersonntag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei Reffeling: Die Filiale Große Straße 8 öffnet über Ostern am Karsamstag von 8 bis 16 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 13 Uhr.

Alternativen zum Bäcker

Wer am Ostermontag unbedingt frische Brötchen haben möchte und keine Bäckerei in seiner Nähe hat, der kann es auch an Tankstellen mit Backshops probieren: Diese sind von den besonderen Regeln am Feiertag ausgenommen.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de