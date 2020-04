Parookaville 2020 abgesagt: Das müssen Ticketkäufer wissen

„Wir sind am Boden zerstört, genau wie ihr“, schreiben die Macher des Musikfestivals Parookaville auf ihrer Homepage. Wegen der Coronapandemie muss es 2020 ausfallen. Alle Ticketkäufer werden innerhalb der nächsten Tage eine E-Mail von uns erhalten, in der erklärt wird, wie die rund 80.000 Fans ihre Tickets entweder auf 2021 umschreiben können oder das Geld zurück erhalten.

Sie hatten sich schon seit dem vorigen Herbst Visa in die einzigartige „City Of Dreams“ gesichert – wobei für sie nun aus dem Dream ein Nightmare wurde.

„Nachdem die deutschen Behörden gestern das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 verlängert haben, bedauern wir sehr, euch mitteilen zu müssen, dass die Durchführung von Parookaville 2020 aufgrund der behördlichen Untersagung nun leider unmöglich geworden ist“, schreiben die Veranstalter.

Parookaville: Ticketkäufer können Tickets für 2021 kaufen

Monatelang hatte das Team in Weeze an der Vorbereitung des größten Electronic-Music-Festival Europas gearbeitet. „Umso mehr sind wir enttäuscht, dass wir unsere einzigartige und geliebte Stadt in diesem Jahr nicht mit euch teilen können, aber wir respektieren die Entscheidung der Regierung, denn das Wohl unserer Bürger und aller unserer Partner und Lieferanten steht für uns an erster Stelle.“

Gemeinsam will sich jetzt das Team in Weeze auf die nächste Edition vom 16. bis zum 18. Juli 2021 konzentrieren.

Alle Ticketkäufer werden innerhalb der nächsten Tage eine E-Mail von uns erhalten. Sie werden die exklusive Möglichkeit bekommen, neue Tickets (gleiche Kategorie) für Parookaville 2021 ohne Preiserhöhung zu bestellen oder eine Rückerstattung zu verlangen.

Parookaville 2021: Lineup wird in den nächsten Monaten veröffentlicht

„Lasst uns nächstes Jahr wieder gemeinsam feiern - stärker und wilder als jemals zuvor. Wir können es kaum erwarten, euch in unserer City Of Dreams willkommen zu heißen“, so das PV-Team. „In der Zwischenzeit möchten wir, dass ihr gut auf euch aufpasst und danken euch für all‘ eure Liebe und Unterstützung. Wir sehen uns im Juli 2021.“

Die Künstler des Lineup werden in den nächsten Monaten veröffentlicht. Es kann keine Garantie gegeben werden, ob einzelne Acts, die für 2020 geplant waren, in 2021 dabei sein werden.