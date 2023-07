Parookaville ist ausverkauft – Warnung vor falschen Tickets

Weeze. Deutschlands größtes Electronic Music Festival in Weeze ist ausverkauft. Vorsicht: falsche Tickets werden im Internet angeboten.

Alle Visa für die siebte Edition von Parookaville, Deutschlands größtem Electronic Music Festival, in Weeze am Flughafen Niederrhein sind vergriffen. Vom 21. bis 23. Juli werden erneut rekordverdächtige 225.000 Bürger:innen am Airport Weeze mit über 300 DJs in ihrer Madness City feiern, die seit der Gründung in jedem Jahr ausverkauft ist.

Die letzten Tickets gingen am Freitag an neue Einwohner der Festivalstadt-auf-Zeit. Letzte Chancen gibt es nun ausschließlich über den offiziellen Parookaville Resale-Shop https://resale.parookaville.com.

„Mit Fake-Angeboten macht ihr euch nur unglücklich!“

Vom Kauf auf Ticket-Tauschplattformen oder über Kleinanzeigenportale wird dringend abgeraten. Bernd Dicks, einer der Veranstalter, warnt: „Betrüger verkaufen falsche Tickets auf Facebook“, weiß er. „Wer auch im Resale kein Ticket mehr bekommt, hat leider Pech gehabt. Mit Fake-Angeboten macht ihr euch nur unglücklich!“, mahnt er. Nur bei der Übertragung im offiziellen Resale-Shop ist die sichere Umpersonalisierung der namentlich gekauften Eintrittskarten und damit der Einlass auf das Festivalgelände garantiert.

Bernd Dicks zeigt sich von der anderen Seite. Aber er warnt sehr ernsthaft vor falschen Tickets. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg / NRZ

Die Auftritte der Weltstar-DJs von vier Bühnen – u.a. Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, The Chainsmokers, Scooter, Felix Jaehn und Timmy Trumpet – werden für alle, die nicht live vor Ort sein können, am gesamten Wochenende per Livestream übertragen.

75 Künstler:innen auf fünf Stages werden an den drei Festivaltagen gestreamt

Bereits zum zweiten Mal bringen die „Bank of Parookaville“ Ing und Parookaville gemeinsam die besten Sets und Auftritte aus der Madness City live ins Netz. Mehr als 75 Künstler:innen auf fünf Stages werden an den drei Festivaltagen gestreamt, die globale Community erwarten erneut 21 Stunden Liveübertragung. Host des Streams ist die beliebte TV-Moderatorin Lola Weippert, die mit Interviews und Backstage-Einblicken zwischen den Live-Sets das Festival-Feeling auf die Screens bringt.

Sieben Stunden täglich

Sieben Stunden täglich werden wechselnd von Mainstage, Bill’s Factory, Desert Valley, Time Lab und Cloud Factory die DJ-Sets u.a. von Afrojack, Hardwell, Kygo and W&W übertragen. Neben dem klassischen 16:9-Stream u.a. auf Youtube setzt Parookaville seine erfolgreiche Kooperation mit TikTok fort und zeigt den Stream auf der Plattform exklusiv im 9:16-Hochformat.

Treue Fans werden zu Ambassadors

Der anhaltende Erfolg sei nur „dank unserer mega-treuen Fans möglich“, meldet Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH. „Seit der Gründung ist eines der beliebtesten Gimmicks unserer verrückten Stadt der Pass für die Citizens. Er hat sechs Felder für Einreise-Stempel, die treusten Fans haben also jetzt einen vollen Pass. Damit erhalten sie ab diesem Jahr an der Townhall den neuen Ambassador-Pass und werden dazu mit einem unverkäuflichen Parookaville-Orden in Bronze geehrt“ kündigt Bernd Dicks an.

Ausweichen auf das andere Festival San Hejmo, auch am Airport in Weeze

Das San Hejmo-Festival in Weeze steigt vier Wochen nach Parookaville. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg / NRZ

Die Treue-Aktion aus 2022 wird fortgesetzt: Wer sechs Stempel hat, wird das gesamte Wochenende zum neuen Livemusik- und Streetart-Festival San Hejmo vom 18. bis 19. August am Airport Weeze eingeladen.

Auch wer keinen Einlass mehr zu Parookaville bekam, der solle doch vier Wochen später das neue Festival San Hejmo ausprobieren, rät Bernd Dicks. Es läuft etwas kleiner auf demselben Gelände am Flughafen Niederrhein in Weeze. Dafür sind noch einige Tickets auf https://ticket.sanhejmo.com erhältlich. Auf den Bühnen stehen dort Apache 207, Die Fantastischen Vier, Marteria, Provinz, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel, Alle Farben, Esther Graf, Wanda, Lari Luke und mehr.

Das Aftermovie vom vorigen Jahr

>> Link zum Aftermovie 2022: aftermovie.parookaville.com

