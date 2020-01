Bürger aus Kalkar und Rees gegen Feuerwerk am Wunderland

Kalkar. Bürger aus Kalkar-Wissel und Rees unterzeichnen Petition wegen Lärms und Verschmutzung durch Feuerwerks-Festival am Wunderland Kalkar.

Im Namen der Wisseler Bürger/innen überreichte Ratsherr Kai-Uwe Ekers aus Kalkar Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz eine Petition mit 501 Unterschriften, davon 322 aus Kalkar und 59 aus Rees. Die Aktion soll die Ablehnung der Bürger/innen über die große Feuerwerks-Veranstaltung „Zena Trophy Feuerwerks-Festival“ im Wunderland Kalkar im September 2019 ausdrücken. Die Lärmbelästigung und Verschmutzung sei besonders im Dünendorf Wissel stark gewesen.

Kai-Uwe Ekers, Mitglied des Rates der Stadt Kalkar, überreicht Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz eine Petition gegen das Feuerwerks-Festival am Wunderland Kalkar. Foto: Harald Münzner / Stadt Kalkar

Die Unterzeichnenden bitten die Bürgermeisterin darauf einzuwirken, dass dies so nicht wieder stattfinden kann. Schulz zeigte volles Verständnis: Sie habe den Verantwortlichen im Wunderland bereits deutlich gemacht, dass es sich so auf keinen Fall wiederholen könne. „Ich unterstütze die Aktivitäten des Wunderlandes in nahezu allen Belangen und schätze das große Engagement und die Arbeit vor Ort und in der Stadt,“ so die Bürgermeisterin, „aber bei dieser konkreten Veranstaltungsform muss sich gravierend etwas ändern.“ Wunderland-Geschäftsführer Han Groot-Obbink hatte Kai-Uwe Ekers erklärt, dass die Zena Trophy im erlaubten gesetzlichen Rahmen weitergeführt werde, man aber auf den besonders lauten Veranstaltungsteil verzichten werde und die Bürger/innen im Vorfeld gen stärker einbinden wolle.