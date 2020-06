Polizei ermittelt gegen Corona-Betrüger aus dem Kreis Kleve

Das Thema wird von der Landesregierung hoch aufgehängt. Personen, die in der Corona-Krise zu Unrecht 9000 Euro Soforthilfe beantragt haben, werden strafrechtlich verfolgt. Gestern erfolgte in einer gemeinsame Aktion der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Krefeld und der Polizei Kleve eine Razzia in mehreren Häusern von mutmaßlichen Corona-Betrügern im Kreis Kleve. Die Wohnungen wurden durchsucht und es wurden Gelder sichergestellt. Am Freitagvormittag haben die Beamten insgesamt zehn Wohnungen im Kreis Kleve durchsucht.

66500 Euro wurden vom Konto gepfändet

Ziel war die Auffindung von Beweisen und die Rückgewinnung von unrechtmäßig erlangten Geldern aus der Corona-Soforthilfe.

Die erste Aktion betraf am Freitag zehn Objekte mit insgesamt 15 Beschuldigten in Rees, Goch, Emmerich, Issum, Geldern und Wachtendonk. Nach jetzigem Stand konnten im Vorfeld durch Kontopfändungen in acht Fällen bereits 66.500 Euro von einem aktuell errechneten Gesamtschaden in Höhe von 72.000 Euro gesichert werden.

Bei den gestrigen Hausdurchsuchungen konnten 2000 Euro in bar sowie mehrere Unterlagen sichergestellt werden. Diese Unterlagen werden jetzt ausgewertet, die Ermittlungen dazu dauern an. An der Aktion waren insgesamt 20 Polizeibeamte und zwei Staatsanwälte beteiligt.

Kommission „Goldfinger“

Die Ermittlungskommission „Goldfinger“ bearbeitet im Polizeipräsidium Krefeld seit Mitte Mai die Fälle des Subventionsbetruges im Zusammenhang mit unberechtigten Corona-Soforthilfe-Anträgen und hat noch eine Reihe weiterer Verfahren.

Sprecherin Katrin Kretzer erklärte der NRZ auf Nachfrage, dass keine der jetzt ermittelten Personen „aus Versehen“ falsche Angaben bei der Beantragung der Corona-Soforthilfen gemacht habe. Meist seien es Personen, die einer Nebenerwerbstätigkeit nachgehen und vorgaukelten, dass sie selbstständig seien: „Nein, dass sind sie nicht“, betonte Kretzer.

Delikte werden konsequent geahndet

Das Thema werde von der Landesregierung hoch aufgehängt und auch konsequent verfolgt. Die Delikte werden als Wirtschaftskriminalität eingestuft und vom sprechenden Kriminalkommissariat 12 des Polizeipräsidiums Krefeld bearbeitet.

In der Regel haben die Personen 9000 Euro Soforthilfe beantragt. Die Gelder sind unter anderem für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen gedacht, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.